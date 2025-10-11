  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Défilé militaire Pyongyang sort chars et missiles pour les 80 ans de son parti unique

Basile Mermoud

11.10.2025

La Corée du Nord a présenté son «missile balistique intercontinental le plus puissant» lors d'un défilé militaire auquel ont assisté des hauts responsables de Russie et de Chine, à l'occasion du 80 anniversaire du parti unique, a rapporté samedi le média d'Etat de Pyongyang.

Pyongyang - 80 ans du parti unique
Pyongyang - 80 ans du parti unique. Des images diffusées par KCNA ont montré une série de longs missiles défiler à bord de véhicules, de nuit et sous une légère pluie.

Des images diffusées par KCNA ont montré une série de longs missiles défiler à bord de véhicules, de nuit et sous une légère pluie.

Photo: KEYSTONE

Pyongyang - 80 ans du parti unique. Des centaines de soldats et des chars d'assaut ont défilé face à une foule de milliers de personnes agitant des drapeaux nord-coréens.

Des centaines de soldats et des chars d'assaut ont défilé face à une foule de milliers de personnes agitant des drapeaux nord-coréens.

Photo: KEYSTONE

Pyongyang - 80 ans du parti unique. Un feu d'artifice a également été tiré en l’honneur du parti.

Un feu d'artifice a également été tiré en l’honneur du parti.

Photo: AFP

Pyongyang - 80 ans du parti unique
Pyongyang - 80 ans du parti unique. Des images diffusées par KCNA ont montré une série de longs missiles défiler à bord de véhicules, de nuit et sous une légère pluie.

Des images diffusées par KCNA ont montré une série de longs missiles défiler à bord de véhicules, de nuit et sous une légère pluie.

Photo: KEYSTONE

Pyongyang - 80 ans du parti unique. Des centaines de soldats et des chars d'assaut ont défilé face à une foule de milliers de personnes agitant des drapeaux nord-coréens.

Des centaines de soldats et des chars d'assaut ont défilé face à une foule de milliers de personnes agitant des drapeaux nord-coréens.

Photo: KEYSTONE

Pyongyang - 80 ans du parti unique. Un feu d'artifice a également été tiré en l’honneur du parti.

Un feu d'artifice a également été tiré en l’honneur du parti.

Photo: AFP

Agence France-Presse

11.10.2025, 09:45

11.10.2025, 09:53

Parmi les armes exhibées lors de ce défilé sur la place Kim Il Sung figuraient le nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-21, décrit par l'agence de presse officielle KCNA samedi comme «le système d'arme nucléaire stratégique le plus puissant» du pays. Parmi les autres armements figuraient d'autres missiles et des véhicules lanceurs de drones.

Des images diffusées par KCNA ont montré une série de longs missiles défiler à bord de véhicules, de nuit et sous une légère pluie, mais aussi des centaines de soldats et des chars d'assaut face à une foule de milliers de personnes agitant des drapeaux nord-coréens. Un feu d'artifice a également été tiré, a-t-on ajouté de même source.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a salué des relations « amicales et coopératives » avec la Chine alors qu’il recevait le Premier ministre Li Qiang et d’autres dignitaires étrangers à l’occasion des célébrations des 80 ans du parti au pouvoir.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a salué des relations « amicales et coopératives » avec la Chine alors qu’il recevait le Premier ministre Li Qiang et d’autres dignitaires étrangers à l’occasion des célébrations des 80 ans du parti au pouvoir.
AFP

L'«invincible» armée nord-coréenne «a toujours redoublé d'efforts pour aider notre parti à surmonter les difficultés et à hâter l'avènement d'un avenir radieux», a dit dans son discours le dirigeant Kim Jong Un, qui a assisté au défilé en compagnie de partenaires étrangers: le Premier ministre chinois Li Qiang, l'ancien président russe Dmitri Medvedev - actuel vice-président du Conseil de sécurité de son pays - et le chef du Parti communiste vietnamien To Lam, selon les photos diffusées par KCNA.

«Il est crucial de voir ce défilé non comme un événement isolé, mais comme le point culminant d'un virage délibéré, structurel dans la géopolitique régionale», a expliqué à l'AFP Seong-Hyon Lee, chercheur à l'Université de Harvard, aux Etats-Unis. «Elle constitue un avertissement clair que le renforcement de l'alliance entre Séoul et Washington se heurtera à un bloc trilatéral consolidé et puissant à ses portes», a-t-il ajouté.

Corée du Nord. Kim lance un nouveau destroyer censé «punir les provocations ennemies»

Corée du NordKim lance un nouveau destroyer censé «punir les provocations ennemies»

«Perfection idéologique»

Le défilé était organisé au moment même où des troupes nord-coréennes combattent aux côtés des forces russes dans leur guerre contre l'Ukraine, et auxquelles, dans son discours, Kim Jong Un a rendu hommage.

«L'esprit combatif héroïque dont ont fait preuve nos forces armées révolutionnaires sur les champs de bataille étrangers pour la justice internationale, ainsi que la victoire qu'elles ont remportée, ont démontré leur perfection idéologique et spirituelle», a affirmé le dirigeant nord-coréen.

«L’invincible armée a toujours redoublé d'efforts»

Le leader nord noréen Kim Jong Un

Kim Jong Un

Secrétaire général du Parti

Selon Séoul, au moins 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés depuis qu'ils ont été envoyés au combat, notamment pour reprendre la région russe de Koursk conquise par l'Ukraine durant l'été 2024.

Pyongyang fournit également la Russie en armes et en munitions, selon la Corée du Sud, qui soupçonne Moscou de transférer en échange des technologies militaires sensibles à son allié.

Kim Jong Un avait lui-même assisté le 3 septembre, aux côtés des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine à une gigantesque parade militaire célébrant à Pékin la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde guerre mondiale il y a 80 ans.

L'«invincible» armée nord-coréenne «a toujours redoublé d'efforts pour aider notre parti à surmonter les difficultés et à hâter l'avènement d'un avenir radieux», a dit dans son discours le dirigeant Kim Jong Un. 
L'«invincible» armée nord-coréenne «a toujours redoublé d'efforts pour aider notre parti à surmonter les difficultés et à hâter l'avènement d'un avenir radieux», a dit dans son discours le dirigeant Kim Jong Un. 
KEYSTONE

Moscou et Pyongyang ont resserré leurs liens depuis le début de la guerre en Ukraine, et signé un pacte de défense mutuelle. Plus tôt cette semaine, le parti Russie unie, au pouvoir dans le pays eurasiatique, a exprimé son «soutien ferme aux mesures prises» par la Corée du Nord «pour renforcer (ses) capacités de défense», selon un communiqué transmis par KCNA.

La Chine reste quant à elle la principale alliée de la Corée du Nord, sanctionnée par les Nations unies pour son programme d'armement nucléaire et de missiles balistiques.

Les plus lus

Jusqu’à 100 000 francs de bonus au recrutement : les dessous gênants de Visana
Retailleau ne veut pas que LR entre au gouvernement Lecornu
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
LFI et le RN promettent la censure après la reconduction de Lecornu
Découverte exceptionnelle : un crocodile du Jurassique presque complet exhumé
Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !