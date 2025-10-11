La Corée du Nord a présenté son «missile balistique intercontinental le plus puissant» lors d'un défilé militaire auquel ont assisté des hauts responsables de Russie et de Chine, à l'occasion du 80 anniversaire du parti unique, a rapporté samedi le média d'Etat de Pyongyang.

Des images diffusées par KCNA ont montré une série de longs missiles défiler à bord de véhicules, de nuit et sous une légère pluie. Des centaines de soldats et des chars d'assaut ont défilé face à une foule de milliers de personnes agitant des drapeaux nord-coréens. Un feu d'artifice a également été tiré en l'honneur du parti.

Parmi les armes exhibées lors de ce défilé sur la place Kim Il Sung figuraient le nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-21, décrit par l'agence de presse officielle KCNA samedi comme «le système d'arme nucléaire stratégique le plus puissant» du pays. Parmi les autres armements figuraient d'autres missiles et des véhicules lanceurs de drones.

Des images diffusées par KCNA ont montré une série de longs missiles défiler à bord de véhicules, de nuit et sous une légère pluie, mais aussi des centaines de soldats et des chars d'assaut face à une foule de milliers de personnes agitant des drapeaux nord-coréens. Un feu d'artifice a également été tiré, a-t-on ajouté de même source.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a salué des relations « amicales et coopératives » avec la Chine alors qu’il recevait le Premier ministre Li Qiang et d’autres dignitaires étrangers à l’occasion des célébrations des 80 ans du parti au pouvoir. AFP

L'«invincible» armée nord-coréenne «a toujours redoublé d'efforts pour aider notre parti à surmonter les difficultés et à hâter l'avènement d'un avenir radieux», a dit dans son discours le dirigeant Kim Jong Un, qui a assisté au défilé en compagnie de partenaires étrangers: le Premier ministre chinois Li Qiang, l'ancien président russe Dmitri Medvedev - actuel vice-président du Conseil de sécurité de son pays - et le chef du Parti communiste vietnamien To Lam, selon les photos diffusées par KCNA.

«Il est crucial de voir ce défilé non comme un événement isolé, mais comme le point culminant d'un virage délibéré, structurel dans la géopolitique régionale», a expliqué à l'AFP Seong-Hyon Lee, chercheur à l'Université de Harvard, aux Etats-Unis. «Elle constitue un avertissement clair que le renforcement de l'alliance entre Séoul et Washington se heurtera à un bloc trilatéral consolidé et puissant à ses portes», a-t-il ajouté.

«Perfection idéologique»

Le défilé était organisé au moment même où des troupes nord-coréennes combattent aux côtés des forces russes dans leur guerre contre l'Ukraine, et auxquelles, dans son discours, Kim Jong Un a rendu hommage.

«L'esprit combatif héroïque dont ont fait preuve nos forces armées révolutionnaires sur les champs de bataille étrangers pour la justice internationale, ainsi que la victoire qu'elles ont remportée, ont démontré leur perfection idéologique et spirituelle», a affirmé le dirigeant nord-coréen.

«L’invincible armée a toujours redoublé d'efforts» Kim Jong Un Secrétaire général du Parti

Selon Séoul, au moins 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés depuis qu'ils ont été envoyés au combat, notamment pour reprendre la région russe de Koursk conquise par l'Ukraine durant l'été 2024.

Pyongyang fournit également la Russie en armes et en munitions, selon la Corée du Sud, qui soupçonne Moscou de transférer en échange des technologies militaires sensibles à son allié.

Kim Jong Un avait lui-même assisté le 3 septembre, aux côtés des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine à une gigantesque parade militaire célébrant à Pékin la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde guerre mondiale il y a 80 ans.

Moscou et Pyongyang ont resserré leurs liens depuis le début de la guerre en Ukraine, et signé un pacte de défense mutuelle. Plus tôt cette semaine, le parti Russie unie, au pouvoir dans le pays eurasiatique, a exprimé son «soutien ferme aux mesures prises» par la Corée du Nord «pour renforcer (ses) capacités de défense», selon un communiqué transmis par KCNA.

La Chine reste quant à elle la principale alliée de la Corée du Nord, sanctionnée par les Nations unies pour son programme d'armement nucléaire et de missiles balistiques.