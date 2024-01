Pyongyang tire quelque 200 obus au large d'une île sud-coréenne

epa11057935 Le ministre de l'Unification Kim Yung-ho (à gauche) et Ryou Byeong-ho (à droite), chef du Conseil d'audit et d'inspection, assistent à une réunion d'urgence du cabinet au complexe gouvernemental de Séoul, en Corée du Sud, le 5 janvier 2024, après que la Corée du Nord a tiré quelque 200 obus d'artillerie au large de sa côte ouest, à la limite de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong, un peu plus tôt dans la journée. EPA/YONHAP CORÉE DU SUD OUT

KEYSTONE