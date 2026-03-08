  1. Clients Privés
Iran Quatre dépôts pétroliers frappés à Téhéran dans la nuit

ATS

8.3.2026 - 08:35

Quatre dépôts de pétrole et un site logistique servant au transport de produits pétroliers ont été frappés pendant la nuit par les Etats-Unis et Israël à Téhéran et ses environs, a indiqué dimanche un responsable iranien, faisant quatre morts selon lui.

Les cinq sites sont «endommagés» mais le «feu est sous contrôle», a précisé à la télévision d'Etat (archives).
AFP

Keystone-SDA

08.03.2026, 08:35

Les cinq sites sont «endommagés» mais le «feu est sous contrôle», a précisé à la télévision d'Etat le dirigeant de la compagnie nationale de distribution des produits pétroliers, Keramat Veyskarami.

Netanyahou promet des «surprises». L'Iran annonce être prêt à tenir au moins six mois de guerre

Netanyahou promet des «surprises»L'Iran annonce être prêt à tenir au moins six mois de guerre

