Irak Quatre membres d'équipage tués dans le crash d'un avion américain

ATS

13.3.2026 - 11:02

Quatre membres d'équipage ont péri dans le crash de l'avion de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak, a annoncé vendredi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. La perte de ce KC-135 n'était pas due à «des tirs hostiles», a-t-il précisé.

En plus de la perte d'un appareil ravitailleur tel que celui sur la photo, un KC-135, l'US Air Force a perdu quatre membres d'équipage (Archives)
En plus de la perte d'un appareil ravitailleur tel que celui sur la photo, un KC-135, l'US Air Force a perdu quatre membres d'équipage (Archives)
ATS

Keystone-SDA

13.03.2026, 11:02

13.03.2026, 11:08

«Quatre des six membres d'équipage à bord de l'avion ont péri, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent», a précisé le Centcom dans un communiqué publié sur X. «Les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête. Mais la perte de l'avion n'est pas due à des tirs ennemis ou amis.»

La guerre s’accélère.... Moyen-Orient : un militaire français perd la vie, un avion américain s’écrase

La guerre s’accélère...Moyen-Orient : un militaire français perd la vie, un avion américain s’écrase

