Quatre membres d'équipage ont péri dans le crash de l'avion de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak, a annoncé vendredi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. La perte de ce KC-135 n'était pas due à «des tirs hostiles», a-t-il précisé.

En plus de la perte d'un appareil ravitailleur tel que celui sur la photo, un KC-135, l'US Air Force a perdu quatre membres d'équipage (Archives) ATS

Keystone-SDA ATS

«Quatre des six membres d'équipage à bord de l'avion ont péri, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent», a précisé le Centcom dans un communiqué publié sur X. «Les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête. Mais la perte de l'avion n'est pas due à des tirs ennemis ou amis.»