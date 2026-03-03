  1. Clients Privés
Espagne Quatre morts et deux disparus dans l'effondrement d'une passerelle

Basile Mermoud

3.3.2026

Quatre personnes sont mortes et deux sont portées disparues mardi dans l'effondrement d'une passerelle sur une plage de Santander, dans le nord de l'Espagne, a indiqué le service national de sauvetage en mer.

Agence France-Presse

03.03.2026, 20:20

03.03.2026, 20:21

«A la recherche de 2 disparus après la chute dans l'eau de personnes depuis une passerelle à El Bocal (Santander). Les corps de 4 personnes décédées ont été récupérés» et une autre personne a été secourue, a décrit Salvamento Marítimo dans un message sur X.

Des unités maritimes et aériennes, la police et les pompiers participent à l'opération de sauvetage.

Et 37 blessés. Au moins 22 morts dans le crash d'un avion en Bolivie

Et 37 blessésAu moins 22 morts dans le crash d'un avion en Bolivie

Les victimes, un «groupe de sept jeunes qui venait profiter de la nature», se trouvaient «sur une passerelle de bois reliant deux petites falaises» lorsqu'elle «s'est effondrée», a indiqué à la presse la maire de Santander, Gema Igual, évoquant une «grande tragédie». La personne secourue était «apparemment en hypothermie» et elle avait été hospitalisée, a-t-elle ajouté.

