Quatre parlementaires américains pourraient être bientôt exclus

Quatre parlementaires des deux bords politiques pourraient être exclus dans les prochains jours de la Chambre des représentants américaine. Une telle sanction est rarissime au Congrès des Etats-Unis, seuls six cas étant connus.

Une telle sanction est rarissime au Congrès des Etats-Unis (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Parmi eux figure le député démocrate de Californie Eric Swalwell, qui a suspendu sa campagne pour le poste de gouverneur de cet Etat après des accusations de viol et comportements inappropriés.

L'élu démocrate, qui était parmi les favoris pour succéder au gouverneur Gavin Newsom, a admis des «erreurs de jugement» mais nié ces accusations publiées dans la presse américaine.

Le républicain du Texas Tony Gonzales est également dans l'oeil du cyclone après avoir récemment admis avoir eu une relation extraconjugale avec une collaboratrice qui a ensuite mis fin à ses jours.

Sous pression de ses collègues républicains, qui détiennent une très courte majorité à la Chambre, il a récemment renoncé à se représenter lors des élections de mi-mandat prévues en novembre.

Femmes abusées

«Gonzales et Swalwell ont exploité les idéaux et le sens du service public de leurs collaboratrices comme une faiblesse. (...) Au lieu d'être traitées avec respect, elles ont été victimes d'abus», a expliqué la démocrate du Nouveau-Mexique Teresa Leger Fernandez.

«Ces accusations portent atteinte à l'intégrité du Congrès», a affirmé le républicain de Floride Byron Donalds, ajoutant que Swalwell et Gonzales «devaient rentrer chez eux».

Deux parlementaires de Floride, la démocrate Sheila Cherfilus-McCormick, soupçonnée de malversations dans le financement de sa campagne, et le républicain Cory Mills, pour des accusations d'abus sexuels et de violence intrafamiliale ainsi que des infractions en matière de financement de campagne et de cadeaux, sont également concernés par des procédures d'exclusion qui pourraient commencer cette semaine.

L'exclusion d'un membre de la Chambre des représentants requiert une majorité des deux tiers. Seulement six parlementaires ont été exclus au cours des 237 ans d'histoire de la chambre basse américaine.