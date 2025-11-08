Que s'est-il passé au ranch Epstein au Nouveau-Mexique ?

Pendant des années, Jeffrey Epstein a systématiquement exploité sexuellement des mineurs. Des années après la mort du financier américain, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Des députés de l'Etat du Nouveau-Mexique veulent changer cela - et un ranch isolé se retrouve une fois de plus dans la ligne de mire.

C'est ici que le prédateur sexuel Jeffrey Epstein recevait ses invités : le Zorro Ranch, situé dans une région isolée du Nouveau-Mexique. KRQE/AP/Keystone (Archivbild)

DPA, Rédaction blue News dpa

Pas le temps ? blue New résume pour toi Des députés de la Chambre des représentants du Nouveau-Mexique veulent faire la lumière sur ce qui s'est passé dans le vaste ranch Zorro, où le délinquant sexuel Jeffrey Epstein recevait des invités.

Des victimes d'Epstein auraient ainsi laissé entendre que ses activités criminelles s'étendaient également au Zorro Ranch.

Les députés proposent la création d'une "commission de la vérité" qui permettrait d'obtenir des informations et de prévenir la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Montre plus

Dans l'affaire des agissements du prédateur sexuel Jeffrey Epstein, un ranch isolé dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique est une nouvelle fois au centre de l'attention. Le financier américain, qui a systématiquement abusé et exploité sexuellement des mineurs pendant des années, a accueilli des invités dans cette propriété pendant des années.

Deux députés de la Chambre des représentants du Nouveau-Mexique veulent désormais faire la lumière sur ce qui s'est passé dans le vaste ranch de Zorro. Ils proposent la création d'une "commission de la vérité" qui permettrait d'obtenir des informations et de prévenir la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.

Résultats au plus tôt dans deux ans

La députée démocrate Andrea Romero de Santa Fe, la capitale du Nouveau-Mexique, a déclaré que les victimes d'Epstein avaient suggéré que ses activités criminelles s'étendaient également au ranch Zorro. Ce vaste domaine, qui comprend une villa et une piste d'atterrissage privée, est situé à environ 60 kilomètres au sud de Santa Fe.

Marianna Anaya, qui a présenté l'initiative avec un budget proposé de 2,5 millions de dollars avec sa collègue de parti Romero, a expliqué que pour que la commission puisse commencer son travail, la chambre basse du Congrès doit donner son accord lorsque le Parlement se réunira à nouveau en janvier. Un comité de surveillance interpartis composé de quatre députés devra alors être mis en place. Les résultats ne sont pas attendus avant au moins deux ans.

Les événements du ranch Zorro sont encore largement inconnus

Romero a déclaré jeudi devant une commission de députés que jusqu'à présent, on n'en savait pas assez sur ce qui s'y est passé pour que l'Etat fédéral puisse prendre des dispositions contre de futurs abus. "Cette commission va spécifiquement révéler la vérité sur ce que les représentants des autorités savaient, pourquoi les crimes n'ont pas été signalés ou l'ont été de manière insuffisante et comment l'Etat peut s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais". Il n'existe aucune documentation complète sur ce qui s'est passé, a-t-il ajouté.

Epstein avait été retrouvé mort dans sa cellule de prison new-yorkaise en 2019. Selon les autorités américaines, il s'est suicidé. Il avait acheté le ranch Zorro à l'ancien gouverneur Bruce King en 1993 et avait agrandi la propriété. En 2023, il a été vendu par l'administration de la succession du financier, le produit de la vente allant à des créanciers.

L'affaire Epstein continue de déchaîner les passions

Plus de six ans après sa mort, l'affaire Epstein continue d'échauffer les esprits. Dans la capitale américaine, Washington, une commission parlementaire est également chargée de faire la lumière sur les relations de ce criminel qui disposait autrefois d'un excellent réseau dans la classe supérieure. Le président américain Donald Trump faisait également partie de son cercle de connaissances.

En octobre, les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, sans doute la victime la plus célèbre du financier, se sont hissées en tête de la liste des best-sellers d'Amazon. Le fait qu'elle y décrive en détail ses rencontres avec Andrew Mountbatten Windsor, alors prince britannique et ami d'Epstein, qu'elle accuse d'avoir abusé d'elle sexuellement à plusieurs reprises, a sans doute contribué de manière décisive à ce que le roi Charles III retire officiellement à son frère le titre de prince qu'il avait acquis à sa naissance.

Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ? Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ? La réponse est peut-être à chercher dans un nouveau documentaire, qui explore la fascination exercée par la chasse aux pédophiles menée dans les années 2000 par l'émission de télé 29.09.2025

Enquête contre Epstein au Nouveau-Mexique - mais pas d'accusation

Au Nouveau-Mexique, aucune charge n'a jamais été retenue contre Epstein, même si l'année de sa mort, le procureur général de l'État a confirmé avoir interrogé des victimes présumées qui avaient visité le ranch.

En 2023, le procureur général Raúl Torrez a ordonné une enquête sur les prestataires de services financiers utilisés par Epstein et leurs obligations légales. Cela a conduit à des accords avec deux banques prévoyant 17 millions de dollars pour la lutte contre le trafic d'êtres humains, comme l'a confirmé la porte-parole des autorités Lauren Rodriguez.

"Pourquoi maintenant ? Soutien modéré à la nouvelle enquête

Lors de la réunion de jeudi, les députés des deux partis ont exprimé un soutien modéré à la proposition d'une nouvelle enquête, notamment en raison des préoccupations liées au fait que les lois du Nouveau-Mexique permettent à Epstein de ne pas s'enregistrer comme délinquant sexuel au Nouveau-Mexique malgré une condamnation antérieure pertinente en Floride - contrairement à ce qui se passe là-bas.

"Je vois là une occasion unique d'aider les victimes", a déclaré la représentante républicaine Andrea Reeb en faisant référence à la commission de vérité proposée. "Je suis convaincue que les habitants du Nouveau-Mexique ont le droit de savoir ce qui s'est passé dans ce ranch. Et je n'ai pas eu l'impression que cela deviendrait une grande affaire politique".

Sa collègue de parti Stefani Lord s'est en revanche montrée sceptique. "Pourquoi maintenant ?", a-t-elle demandé en référence à la controverse sur la relation entre Trumps et Epstein. "Pourquoi pas il y a longtemps ?"