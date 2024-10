Plus de 200 millions d'électeurs sont appelés à voter à la présidentielle américaine de novembre mais cette élection risque de se jouer à quelques dizaines de milliers de voix près, dans une poignée d'Etats particulièrement disputés.

Comment va se passer l'élection du 5 novembre? Grands électeurs, "swing states", règle du "Winner takes all", vote anticipé... A l'approche de la présidentielle américaine du 5 novembre, voici tout ce qu'il faut savoir pour comprendre comment le vainqueur va être désigné. 21.10.2024

AFP Valérie Passello

Contrairement aux Etats acquis à la cause des démocrates, comme la Californie ou New York, ou des républicains, tels que l'Alabama ou le Wyoming, ces sept territoires ne penchent pas clairement pour un parti ou un autre. Les Américains les qualifient de «swing states», que l'on peut traduire par «pivot» en Français.

Le candidat républicain à l'élection présidentielle, l'ancien président Donald Trump, se procure de la nourriture à un stand pendant le match de football opposant la Géorgie à l'Alabama au Bryant-Denny Stadium, le samedi 28 septembre 2024, à Tuscaloosa, en Alabama (AP Photo/Evan Vucci).Donald Trump KEYSTONE

Voici ces Etats indécis, où Donald Trump et Kamala Harris concentrent leurs efforts de campagne et investissent l'essentiel de leur trésor de guerre.

Pennsylvanie

C'est probablement l'Etat le plus convoité de l'élection.

Donald Trump s'y est imposé d'un rien en 2016 et Joe Biden sur le fil en 2020.

Les cols bleus de cet Etat du nord-est du pays, en déclin industriel, ont été nombreux à quitter le navire démocrate pour rallier Trump. Mais Kamala Harris compte sur les grands projets d'infrastructures lancés par Joe Biden, créateurs d'emploi, et le soutien de syndicats pour les reconquérir.

Les grandes villes de Philadelphie et Pittsburgh penchent plutôt pour la vice-présidente, quand Donald Trump table sur la population rurale.

Michigan

Comme la Pennsylvanie, ce bastion démocrate avait basculé pour Donald Trump en 2016, face à Hillary Clinton, à la surprise générale. Joe Biden l'avait reconquis en 2020.

Les élections américaines de 2024 L'Amérique élit un nouveau président le 5 novembre. Mais il n'y a pas que le président qui sera élu, il y aura aussi 35 sièges au Sénat, la totalité de la Chambre des représentants ainsi que onze gouverneurs. blue News accompagne la phase chaude du duel pour la Maison Blanche non seulement avec un regard depuis la Suisse, mais aussi avec des reportages en direct des Etats-Unis. Patrick Semansky/AP/dpa

Dans ce berceau de l'industrie automobile, en déclin lui aussi, Kamala Harris a reçu le soutien important du grand syndicat du secteur (UAW) mais pas celui des nombreux électeurs musulmans ou originaires de pays arabes, révoltés par le soutien américain à Israël dans sa guerre à Gaza.

Donald Trump mise notamment sur le thème du coût de la vie pour rassembler la classe moyenne contre Kamala Harris, dépeinte comme l'héritière d'un mandat Biden marqué par l'inflation.

Wisconsin

Avec la Pennsylvanie et le Michigan, c'est le troisième Etat à avoir fissuré en 2016 le «mur bleu», ce bloc d'une petite vingtaine d'Etats considérés comme fermement démocrates. Hillary Clinton avait perdu ses électeurs, Joe Biden les reconquérant en 2020.

Signe de l'importance de l'Etat à leurs yeux, les républicains y ont organisé leur grande convention en juillet.

Auprès de l'électorat modéré, les démocrates agitent le chiffon rouge de la «menace existentielle pour la démocratie» que représenterait Trump.

Géorgie

Peut-être la clé des Etats-clés, avec la Pennsylvanie.

Au coeur du Sud conservateur, la Géorgie vote traditionnellement pour les républicains.

Mais dans la foulée de grands mouvements antiracistes, cet Etat à l'importante population afro-américaine avait préféré le démocrate Joe Biden il y a quatre ans.

Kamala Harris, qui pourrait devenir la première femme noire à accéder à la Maison Blanche, compte sur le fait qu'elle puisse séduire les jeunes et les minorités d'Atlanta.

Mais l'important électorat religieux de cet Etat loue Donald Trump comme l'artisan de l'annulation du droit fédéral à avorter. Un succès qui fait facilement oublier, à leurs yeux, son inculpation à Atlanta pour tenter d'avoir renversé les résultats de l'élection en 2020.

Caroline du Nord

Cet autre Etat du sud n'a plus voté démocrate depuis le premier mandat de Barack Obama mais élit un gouverneur démocrate depuis 2017.

Un peu comme en Géorgie, Kamala Harris compte sur les Afro-Américains et les jeunes, deux électorats remotivés par sa candidature. Les démocrates s'efforcent d'y encourager les inscriptions sur les listes électorales et la participation.

Arizona

Terre plutôt républicaine, cet Etat a créé la surprise en 2020 en choisissant Biden sur le fil, avec 10.457 voix d'avance.

L'immigration illégale est un thème fort développé par Donald Trump dans cet Etat frontalier du Mexique, ce qui joue en défaveur de Kamala Harris.

Mais il y a de l'espoir pour elle: fin 2022, l'Etat a recalé une candidate ouvertement trumpiste au poste de gouverneur, élisant une femme démocrate.

Nevada

Plus petit des «swing states» en termes de population, cet Etat de l'Ouest connu pour ses casinos à Las Vegas n'a pas voté pour un républicain depuis George Bush en 2004.

Mais les conservateurs pensent pouvoir le faire basculer, en s'appuyant notamment sur la population hispanique, dont une partie se détache du giron démocrate.

Les partisans de Kamala Harris espèrent, eux, que l'arrivée de néo-habitants, des salariés plus jeunes et plus éduqués souvent venus de Californie voisine pour travailler dans la tech ou la transition énergétique, joue en leur faveur.

