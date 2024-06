Le président russe Vladimir Poutine a estimé mercredi ne s'attendre à aucun changement dans la relation russo-américaine, que Joe Biden ou Donald Trump soit élu en novembre à la présidence des Etats-Unis.

«Nous ne pensons pas qu'après l'élection, quelque chose changera vis-à-vis de la Russie et dans la politique américaine», a déclaré le président russe.

AFP Marc Schaller

«Dans l'ensemble, il n'y a aucune différence pour nous», a déclaré Vladimir Poutine lors d'un entretien avec des agences de presse étrangères, dont l'AFP, en marge du forum économique de Saint-Petersbourg.

Les ennuis de Trump, le résultat d'une «lutte interne»

Il a jugé «ridicule» de considérer Donald Trump comme un candidat plus enclin à être bienveillant à l'égard de Moscou.

M. Poutine a aussi estimé que les ennuis judiciaires de M. Trump, condamné au pénal, étaient le résultat d'une «lutte politique interne» entre démocrates et républicains avant l'élection présidentielle américaine de novembre.

«Il est évident dans le monde entier que les poursuites contre Trump, en particulier devant les tribunaux sur des accusations qui se sont développées sur la base d'événements qui ont eu lieu il y a des années, sans preuves directes, sont simplement l'utilisation du système judiciaire dans le cadre d'une lutte politique interne», a-t-il déclaré.

«Ils sont en train de se brûler de l'intérieur»

Il a enfin estimé que l'administration de Joe Biden était en train de «commettre une erreur après l'autre» en politique internationale et intérieure.

«Avec ce qui se passe (aux Etats-Unis) dans le cadre de la lutte politique interne, ils sont en train de se brûler de l'intérieur, leur État, leur système politique (...) brûler à la racine leur supposé leadership dans le domaine de la démocratie», a encore assuré M. Poutine.

Donald Trump a, par le passé, exprimé son admiration pour Vladimir Poutine. En campagne, il continue de critiquer l'Otan, qui soutient Kiev contre l'armée russe depuis plus de deux ans, et s'est vanté à plusieurs reprises de pouvoir mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, s'il est élu.

M. Poutine avait assuré auparavant qu'il préférait voir Joe Biden rester à la Maison Blanche car ce dernier était plus «prévisible» pour Moscou.