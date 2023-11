«Funeste connerie», «mamelles de la République» et «clitoris»: le jury du prix «Press club, humour et politique» 2023 a sélectionné jeudi une nouvelle série de «petites phrases» prononcées par des femmes et hommes politiques, pour récompenser la saillie la plus drôle de l'année.

Emmanuel MACRON avait déclaré à propos de la limitation des mandats présidentiels : «Ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie». (archives) IMAGO/photothek

Après deux précédentes sélections de dix phrases en juin, et de six autres en septembre, voici celles qui complètent la liste retenue par ce jury présidé par le journaliste Bernard de La Villardière

Voici les petites phrases retenues:

Emmanuel MACRON à propos de la limitation des mandats présidentiels : «Ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie». Aux Rencontres de Saint-Denis - 30/08/2023

Karl OLIVE, député Renaissance à propos d'Emmanuel Macron : «A la minute où il a été élu président, il a compris que les mamelles de la République n'avaient plus de lait». Le Parisien - 10/05/2023

Edouard PHILIPPE, ancien Premier Ministre, maire du Havre : «Christophe Béchu, quand il arrive dans une réunion il vous beurre, puis il vous mange et vous ne vous êtes rendu compte de rien». Le Parisien - 19/08/2023

Christine PIRES-BEAUNE, députée socialiste, à propos de Ségolène Royal qui s'était dite prête à mener une liste d'union de la gauche aux européennes : «Je ne pense pas que l'on puisse fabriquer du neuf avec du vieux, même si l'économie circulaire est très en vogue». Franceinfo – 06/09/2023

Sandrine ROUSSEAU, députée écologiste : «La visibilité du clitoris est un combat féministe». Tweet – 21/05/2023

Marlène SCHIAPPA, ancienne secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, évincée depuis du gouvernement : «Être mise en cause par Médiapart, c'est le meilleur moyen de rester au gouvernement». Repris par l’Express - 14/06/202

Claude Malhuret, sénateur Horizons de l'Allier: «La Nupes est morte. Elle est en soins palliatifs depuis juin. Elle est au stade du prélèvement d'organes» (aux journées parlementaires de son parti, 15 septembre).

Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble, à propos de Laurent Wauquiez, ex-maire du Puy-en-Velay (Haute-Loire) et président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a annoncé vouloir sortir sa région du dispositif «zéro artificialisation nette»: «On connaissait le Puy du Fou, maintenant on a le fou du Puy!» (devant des journalistes, 9 octobre).

Laurent Wauquiez: «Si nous préparons cette élection comme les autres, nous la perdrons comme les autres. La présidentielle, c'est comme le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance» (Libération, 2 octobre).

L'auteur de la phrase jugée la plus drôle, de manière volontaire ou involontaire, sera choisi le 5 décembre.

L'an dernier, c'est le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, qui avait été distingué pour une phrase en rapport avec le prix des carburants: «La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer».