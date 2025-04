Quelle ligne pour le prochain pape? - Points de vue d'experts

Faut-il s'attendre à un futur pape de rupture ou de continuité? Plutôt qu'un changement sur la doctrine, des experts prévoient des inflexions dans le style et les priorités du successeur de François.

Ce dernier laisse certes l'image d'un pape réformiste, que ce soit concernant la levée du secret pontifical sur les violences sexuelles, le fonctionnement et les finances de l'Eglise ou l'amorce d'une évolution sur les bénédictions de couples homosexuels.

Mais «que ce soit sur la question de l'avortement, de la fin de vie, du mariage des prêtres, de l'ordination des femmes, de l'homosexualité, qui étaient des points de doctrine traditionnelle conservatrice, François n'a rien changé», affirme à l'AFP François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux.

A la tête d'une Eglise de 1,4 milliard de catholiques, le pape était adepte de phrases «qui ont marqué l'opinion», ajoute le chercheur, et il n'hésitait pas à critiquer les dirigeants à mots plus ou moins couverts.

«Qui suis-je pour juger?» (sur les homosexuels), «culture du déchet» (sur l'écologie qui était un de ses combats)... En France, ses piques ont pu porter sur la fin de vie, la laïcité, ou l'accueil des migrants.

Car il prônait «une attitude d'ouverture vis-à-vis des personnes en souffrance». Avec son successeur, que les cardinaux vont élire d'ici quelques jours ou semaines, «il n'est pas sûr que la thématique des migrants, qu'il a martelée pendant douze ans, soit reprise de la même manière et avec une telle fréquence», estime M. Mabille.

- «Souplesse» -

Autre point d'inflexion possible, selon le chercheur: l'implication dans les conflits, qui était chez François «sans commune mesure avec presque tous les souverains pontifes du XXe siècle». Que ce soit sur l'Ukraine ou le Proche-Orient, où ses appels ont produit peu d'effets, «le successeur sera sans doute en retrait».

Le futur pape devra en revanche s'atteler à «des sujets brûlants» pour l'Eglise catholique, notamment sur la place des femmes, ou sur l'organisation générale: «Si le débat est clos, ça risque de se traduire par des défections de certains catholiques», estime M. Mabille. Et ce, alors même que l'Eglise connaît en Europe une crise des vocations.

Martin Dumont, secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions, se refuse lui aussi à une analyse binaire: par définition, le chef de l'Eglise «doit être un principe d'unité pour tous les catholiques, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de rupture ou de continuité».

La personnalité jouera, évidemment, un rôle: «Chaque pape a sa particularité, ses intentions. Le prochain pourrait mener davantage, peut-être, de communication sur la doctrine», ajoute M. Dumont.

«Surprises»

Le successeur de François pourrait aussi avoir une parole «plus contrôlée» après un pape qui «parlait tout le temps, sur tous les sujets». «Il y aura besoin, sans doute, de quelqu'un qui parle moins» et qui adopte, en matière de gouvernance, «plus de souplesse collégiale», note M. Dumont.

Mais le chercheur fait le pari que «pour tout ce qui est l'aspect missionnaire, participation des laïcs à la vie de l'Eglise, il ne devrait pas y avoir de changement particulier».

Dans cette élection, non plus, «il n'y a pas de camp particulier», rappelle-t-il, contrairement à l'après-Jean Paul II où «deux axes différents» s'étaient dessinés, entre la personnalité très forte du cardinal Carlo Maria Martini (plus progressiste), et celle de Joseph Ratzinger, devenu ensuite pape.

Verra-t-on malgré tout l'avènement d'un «Bergoglio bis», du fait que près de 80% des cardinaux ont été désignés par François?

«On peut avoir des surprises», certaines personnalités pouvant sortir de la ligne, estime M. Mabille.

Il rappelle ainsi que le pape a fait cardinal l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Or celui-ci a ensuite pris la tête de la virulente contestation des épiscopats africains contre la bénédiction des couples de même sexe.

Une position de poids, alors que l'Afrique est aujourd'hui l'un des principaux foyers de croissance pour l'Eglise.

Autre facteur propice aux dissidences: «Il y a des déçus de François, y compris pour des raisons purement relationnelles», affirme M. Mabille, en rappelant l'autoritarisme d'un pape qui pouvait «lâcher des collaborateurs qui lui étaient totalement dévoués, du jour au lendemain».