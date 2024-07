La mort du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, pourrait renforcer les faucons du mouvement islamiste palestinien. Elle risque d'entraîner des représailles contre Israël.

M. Haniyeh s'était rendu à Téhéran pour assister mardi à la prestation de serment du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian devant le Parlement. KEYSTONE

De nombreuses personnalités politiques palestiniennes saluent l'apport de celui qui fut Premier ministre à Gaza dans la lutte pour les droits des Palestiniens, mais les habitants des Territoires occupés, eux, s'inquiètent de la suite.

Après bientôt dix mois de guerre entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza et une escalade entre les groupes armés du sud du Liban et Israël, la situation est particulièrement explosive.

Qui pour succéder à Haniyeh?

L'adjoint de M. Haniyeh, Saleh al-Arouri, a été tué le 2 janvier lors d'une frappe attribuée à Israël dans la banlieue sud de Beyrouth. Deux successeurs sont aujourd'hui pressentis. Moussa Abou Marzouk, un haut responsable du bureau politique considéré comme proche des positions de M. Haniyeh.

Plus modéré que la branche armée du Hamas, M. Marzouk prône d'accepter les frontières de 1967 pour un futur Etat palestinien. Une position controversé au sein du mouvement. Dans les années 1990, il résidait aux Etats-Unis où il a été arrêté, accusé d'être lié au financement de la branche armée du Hamas. Il a ensuite vécu en Jordanie, en Egypte et au Qatar. M. Abou Marzouk a représenté le Hamas dans plusieurs négociations indirectes avec Israël.

Autre successeur potentiel, Khalil al-Haya est le numéro deux du bureau politique du Hamas à Gaza, et connaît bien le chef de sa branche armée, Yahya Sinouar. En 2006, il dirigeait le bloc parlementaire du Hamas, tout juste sorti victorieux de législatives qui ont dégénéré en affrontements armés avec le mouvement Fatah du président Mahmoud Abbas.

Fervent partisan de la lutte armée, il a perdu plusieurs membres de sa famille lors de frappes israéliennes à Gaza en 2007. Certains observateurs avancent aussi le nom de Khaled Mechaal, le prédécesseur de M. Haniyeh.

Quel impact pour le Hamas?

«Le Hamas surmontera cette crise», assure à l'AFP un cadre du mouvement. Israël «a assassiné de grands dirigeants comme le fondateur du mouvement, cheikh Ahmed Yassine, et cela n'a fait qu'accroître la puissance du Hamas», ajoute-t-il, sous couvert d'anonymat.

Lorsqu'ils se réuniront, ses cadres auront «énormément de personnalités à même de diriger», abonde Joost Hiltermann, le directeur du programme Moyen-Orient de l'International Crisis Group (ICG) auprès de l'AFP.

Mais pour Hugh Lovatt, chercheur au Conseil européen des relations internationales (ECFR), cet «événement extrêmement traumatisant pour le mouvement (...) pourrait enhardir les partisans de la ligne dure». «Haniyeh a impulsé une dynamique modérée au sein du Hamas, même si c'est relatif», explique-t-il à l'AFP.

Quelles conséquences pour Israël?

Si des Israéliens se sont réjouis de la mort de M. Haniyeh sur les réseaux sociaux, beaucoup craignent une escalade militaire. Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza et un retour des otages capturés par le Hamas en Israël le 7 octobre sont compromis, estime M. Lovatt. Car «la direction politique basée à Doha, dirigée par Haniyeh, aurait fait pression sur Sinouar et la direction du Hamas pour qu'ils acceptent un cessez-le-feu», dit-il.

Pour Mkhaimar Aboussada, politologue palestinien, les représailles pourraient venir «de Cisjordanie ou des groupes du Hamas dans le sud du Liban». Et de citer la possibilité «d'un attentat suicide ou d'une fusillade contre des soldats ou des colons israéliens». Le cabinet de guerre israélien doit se réunir dans l'après-midi à Jérusalem, selon les médias israéliens.

Et pour la région?

«Cet assassinat fait passer la guerre à un autre niveau et aura des conséquences énormes dans toute la région», a menacé la branche armée du Hamas. «Même si les acteurs impliqués n'ont pas l'intention de déclencher une guerre totale, chaque escalade augmente le risque que la situation devienne incontrôlable», explique Lina Khatib, du cercle de réflexion Chatham House.

Si l'Iran n'a pas annoncé comment il comptait répondre à cette mort survenue sur son territoire, la plupart des analystes rappellent que, comme le mouvement islamiste Hezbollah également visé par Israël ces dernières 24 heures, il n'a pas intérêt à se lancer dans une guerre d'ampleur avec Israël. «L'Iran ne réagira et ne mobilisera ses alliés que si ses intérêts vitaux sont menacés, ce qui n'est pas le cas actuellement», tranche M. Hiltermann.

