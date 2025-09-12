À l'issue d'un procès historique qui a tenu les Brésiliens en haleine, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, mais de nombreuses questions restent en suspens.

Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président, a annoncé que son camp allait mettre «toutes ses forces» pour «unir le Parlement» autour d'un projet de loi d'amnistie qui inclurait son père (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Bolsonaro va-t-il être envoyé directement en prison ?

Jair Bolsonaro, 70 ans, ne peut être incarcéré «tant que tous les recours possibles n'ont pas été épuisés», explique à l'AFP Thiago Bottino, professeur de droit pénal à la Fondation Getulio Vargas, un pôle universitaire.

Selon une source de la Cour suprême, le jugement doit d'abord être homologué lors d'une audience prévue le 23 septembre. Ensuite, la haute juridiction a jusqu'à 60 jours pour publier l'intégralité de ses délibérations.

C'est seulement après cette publication que la défense pourra faire appel, sous cinq jours. Peu après l'annonce du verdict jeudi, les avocats de M. Bolsonaro ont annoncé qu'ils allaient déposer des recours, «y compris au niveau international».

Selon Thiago Bottino, la défense pourrait saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais un tel recours aurait une portée «limitée». Assigné à résidence depuis début août, Jair Bolsonaro pourrait demander à purger sa peine à domicile, pour raisons de santé.

Il souffre des séquelles d'un attentat au couteau subi en 2018, qui lui a valu plusieurs opérations. En mai, l'ex-président Fernando Collor de Mello a obtenu de purger à domicile, pour motifs de santé, une peine de plus de 8 ans de prison pour corruption.

Peut-il bénéficier d'une amnistie ?

Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président, a annoncé que son camp allait mettre «toutes ses forces» pour «unir le Parlement» autour d'un projet de loi d'amnistie qui inclurait son père. Le député bolsonariste Luciano Zucco a affirmé à l'AFP que l'objectif est de soumettre ce projet au vote «dès la semaine prochaine».

Le camp Bolsonaro devra cependant gagner à sa cause des partis de centre-droit incontournables au Parlement, et chez qui des réticences se sont déjà exprimées. En outre, si une loi d'amnistie est approuvée, elle pourrait être censurée par le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Enfin, certains juges ont d'ores et déjà affirmé qu'un pardon serait inconstitutionnel: «Il n'y a pas de place» pour une amnistie par le Parlement dans les cas de «crimes contre la démocratie», selon Alexandre de Moraes, rapporteur du procès.

Qui représentera le camp conservateur à la présidentielle ?

Avant même d'être condamné, Jair Bolsonaro était frappé d'une inéligibilité jusqu'en 2030, pour désinformation électorale. Mais il espérait la faire annuler pour concourir au prochain scrutin en 2026. Ses plus proches alliés refusent toujours de parler ouvertement d'une succession.

«Nous n'avons pas d'autre plan, il est le plan A, B et C», a déclaré jeudi soir aux journalistes le député Sostenes Cavalcante. En coulisses, les grandes manoeuvres sont toutefois déjà engagées. Le nom de Tarcisio de Freitas, gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, le plus riche du pays, est celui qui circule le plus.

Cet ancien ministre de M. Bolsonaro fait figure de modéré mais il a durci son discours, attaquant frontalement la Cour suprême, et poussé pour une amnistie.

Sans se déclarer candidat, il a aussi promis d'accorder une grâce présidentielle à son mentor dès le premier jour de son mandat s'il était élu. «Il peut hériter du capital politique de Bolsonaro, mais ce genre de discours peut repousser les électeurs plus modérés», estime Mayra Goulart, politoloque à l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ).

Et Lula dans tout ça?

Selon un sondage récent publié par l'institut Datafolha, le gouvernement Lula a obtenu un léger regain de popularité, avec une approbation à 33%, malgré un rejet encore élevé (38%).

Jeudi sur la chaîne locale Band, le leader de gauche de 79 ans a dit qu'il n'avait «pas encore décidé» s'il serait candidat à un quatrième mandat inédit (ses deux premiers datent de 2003-2010). Mais il a ces derniers mois clairement affiché son envie de concourir.

Il compte bien continuer de surfer sur la défense de la «souveraineté» brésilienne, face à la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump en représailles au procès contre son allié Jair Bolsonaro.