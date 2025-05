Question sociale, choix du nom Léon... le pape esquisse sa ligne

Hommage au pape François et accent sur la question sociale: deux jours après son élection, Léon XIV a commencé à détailler sa ligne de conduite samedi devant les cardinaux, avant d'effectuer sa première visite hors de Rome.

Le nouveau pape a célébré sa première messe vendredi matin. sda

Keystone-SDA ATS

Lors de cette rencontre avec les cardinaux, hauts dignitaires de l'Eglise, le premier pape américain a expliqué son choix de «Léon» comme nom de pape.

C'est «principalement parce que le pape Léon XIII, avec l'encyclique historique +Rerum novarum+, a abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle», a affirmé Robert Francis Prevost, 69 ans.

Cette encyclique de 1891, dont le titre signifie «des choses nouvelles» ou «des innovations», est le texte inaugural de la «doctrine sociale» de l'Eglise catholique, articulée sur des principes de dignité de la personne, de solidarité et de bien commun notamment.

«Aujourd'hui l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et aux développements de l'intelligence artificielle, qui posent de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail», a ajouté le nouveau chef de l'Eglise catholique.

Ce prélat féru d'histoire chrétienne et de mathématiques, peu connu du grand public et aux prises de positions rares jusqu'ici, a également salué la mémoire du pape François, décédé le 21 avril à l'âge de 88 ans, dont il a salué le «style de dévouement total dans le service».

«Recueillons ce précieux héritage», a-t-il lancé.

Le chef spirituel de quelque 1,4 milliard de catholiques a aussi souligné plusieurs «aspects fondamentaux» contenus dans une exhortation prononcée par François en novembre 2013, peu après son élection.

Visite hors Rome

«Dialogue courageux et confiant avec le monde contemporain», «attention affectueuse aux plus petits et aux laissés-pour-compte»... il a aussi évoqué «la conversion missionnaire» et «la croissance dans la collégialité et la synodalité» (c'est à dire l'implication des acteurs de l'Eglise à tous les niveaux).

Le pape «est un humble serviteur de Dieu et de ses frères, et rien d'autre», a-t-il ajouté.

Après son discours, le 267e souverain pontif a effectué sa première visite en tant que pape hors de Rome, dans le sanctuaire augustinien Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Genazzano, au sud-est de Rome.

La chaîne de télévision italienne TV2000 a diffusé une vidéo le montrant sortant d'un véhicule noir avant de s'engouffrer dans la basilique, pour cette visite privée qui n'avait pas été annoncée.

Cet homme posé, qui a passé plus de la moitié de sa vie missionnaire au Pérou dont il a pris la nationalité, avait revendiqué dans son allocution inaugurale son appartenance à l'Ordre de Saint-Augustin, dont il a été le prieur général de 2001 à 2013.

Cet ordre fondé au XIIIe siècle, dont les membres vivent selon des préceptes de vie commune, de partage et de recherche de la vérité, compte près de 3000 membres dans une cinquantaine de pays.

«Capable d'écoute»

Dans le quotidien La Stampa samedi, l'archevêque conservateur de New York Timothy Dolan a qualifié Léon XIV «d'homme de foi profonde», et «capable d'écoute». «C'est cela qui nous donne de l'espoir, pas un programme politique ou une stratégie de communication, mais le témoignage concret de l'Évangile», a-t-il ajouté.

Dimanche, Léon XIV récitera la première prière dominicale de son pontificat, s'adressant à la foule depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre pour un «Regina Caeli» qui devrait réunir des milliers de touristes et fidèles.

Sa première allocution, dans la foulée de son élection jeudi, avait attiré une foule de quelque 100'000 personnes débordant d'enthousiasme et de ferveur.

S'ensuivra une semaine de consultations intenses: avec la presse lundi, le corps diplomatique vendredi 16, avant la messe d'intronisation le dimanche 18.