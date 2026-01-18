Le président américain Donald Trump a commencé à former son Conseil de paix pour Gaza, plusieurs dirigeants étrangers ayant indiqué samedi avoir reçu une invitation à le rejoindre.

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes à bord d'Air Force One, alors qu'il se rend à la base militaire Joint Base Andrews, dans le Maryland, le dimanche 11 janvier 2026 (archives).

La Maison Blanche avait précisé que selon le plan pour mettre fin à la guerre soutenu par Washington, un Conseil de paix présidé par Donald Trump serait formé.

En plus de cet organe, deux autres entités liées à ce conseil ont été créées: un comité palestinien technocratique destiné à administrer temporairement la bande de Gaza et un «executive board» qui semble destiné à jouer un rôle davantage consultatif.

De premiers noms ont été dévoilés par la présidence américaine et d'autres responsables ont annoncé samedi avoir reçu des invitations. Voici un point sur ce que l'on sait.

Confirmés par la Maison Blanche

Le Conseil de paix, présidé par Donald Trump, se penchera sur des questions telles que «le renforcement des capacités de gouvernance, les relations régionales, la reconstruction, l'attraction des investissements, le financement à grande échelle et la mobilisation des capitaux» pour la reconstruction de la bande de Gaza, ravagée par deux ans de guerre, a précisé la Maison Blanche.

Voici les personnes dont on sait qu'elles prendront part à cet organe:

- Le président américain Donald Trump

- Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio

- L'émissaire spécial de Donald Trump Steve Witkoff

- Le gendre de Donald Trump et médiateur officieux Jared Kushner

- L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair

- Le milliardaire américain Marc Rowan

- Le président de la Banque mondiale Ajay Banga

- Robert Gabriel, un conseiller de Donald Trump

Le comité palestinien de gouvernance, organe technocratique opérant sous la supervision du premier conseil, vise lui à «superviser la restauration des services publics essentiels, la reconstruction des institutions civiles et la stabilisation de la vie quotidienne à Gaza», a détaillé la Maison Blanche.

Il est composé de 15 personnalités palestiniennes et est présidé par Ali Shaath, ancien vice-ministre palestinien.

L'"executive board», troisième entité, doit elle «contribuer à soutenir une gouvernance efficace et la fourniture de services de pointe qui favorisent la paix, la stabilité et la prospérité pour la population de Gaza», selon Washington.

Voici les premiers noms connus:

- L'émissaire spécial de Donald Trump Steve Witkoff

- Le gendre de Donald Trump et médiateur officieux Jared Kushner

- L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair

- Le milliardaire américain Marc Rowan

- Le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, ancien envoyé des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient

- L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient Sigrid Kaag

- Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan

- Le diplomate qatari Ali Al-Thawadi

- Le chef des services de renseignement égyptien, Hassan Rashad

- Le milliardaire israélien Yakir Gabay

- La ministre d'État émiratie à la Coopération internationale, Reem Al-Hashimy

Dirigeants étrangers

Plusieurs dirigeants étrangers ou conseillers de ces derniers ont indiqué samedi avoir reçu une invitation de la part de l'administration Trump, sans pour autant nécessairement dire s'ils comptaient l'accepter ou non.

Voici une liste des personnalités dont on sait qu'elles ont reçu une telle invitation:

- Le Premier ministre de l'Albanie Edi Rama

- Le président argentin Javier Milei

- Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva

- Le Premier ministre canadien Mark Carney

- Le président chypriote Nikos Christodoulides

- Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi

- Le président turc Recep Tayyip Erdogan.