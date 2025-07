Qui est cet adversaire qui donne des sueurs froides à Jean-Luc Mélenchon ?

«Un autre Macron est possible»: À deux ans de la présidentielle, La France insoumise installe le duel avec le leader de Place Publique Raphaël Glucksmann, qui fait de l'ombre dans les sondage au tribun Jean-Luc Mélenchon, prêt à repartir pour une quatrième campagne.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Il y aura lui et nous, à gauche. Comme d'habitude, la gauche d'accompagnement et la gauche de rupture», prévient d'emblée le député insoumis Paul Vannier, en petit comité.

L'eurodéputé Raphaël Glucksmann ne s'est pas officiellement déclaré pour 2027, mais nombreux voient en lui celui qui portera le flambeau de la gauche sociale-démocrate en 2027, depuis qu'il est arrivé en tête de la gauche (13,8%) aux européennes, sur une liste commune avec le PS.

Parmi les mieux placés dans les sondages à gauche à ce stade, l'essayiste de 53 ans, très identifié sur la défense de l'Ukraine et de l'Europe, est devenu synonyme d'inquiétude pour la formation de gauche radicale, qui a décidé d'en faire son principal adversaire à gauche.

Un duel d'autant plus évident que l'eurodéputé porte une ligne clairement anti-LFI, et assume le principe des deux gauches irréconciliables. Il avait déjà fait l'objet des attaques insoumises lors de la campagne des européennes, qui avaient atteint leur paroxysme au moment du 1er mai, lorsqu'il avait été expulsé d'une manifestation et subi des insultes antisémites. Raphaël Glucksmann avait alors accusé LFI d'en être à l'origine, dénonçant la brutalisation du débat politique par Jean-Luc Mélenchon.

Les deux adversaires ont cependant un point commun. Ils ont adopté une tactique similaire: s'opposer à une primaire défendue par le reste de la gauche, et tenter de s'imposer dans les sondages pour incarner le vote utile.

Un cadre socialiste met en garde: «Jean-Luc Mélenchon est costaud, ses lieutenants sont carrés, l'organisation est en marche, ils ont trois présidentielles dans les pattes, face à Raphaël Glucksmann qui n'en a jamais fait».

Les insoumis «vont faire des +memes+ tous les jours sur sa gueule, sur ses formules», prévient-il. À raison. Après la présentation par l'eurodéputé de sa «vision pour la France», les insoumis ont lancé l'assaut.

«Autre Macron»

«Un autre Macron est possible», a écrit ainsi la députée Clémence Guetté sur une note de blog, l'accusant d'omettre «des pans entiers des combats pourtant indispensables quand on prétend parler à la gauche».

Dans son projet, «vous ne trouverez aucune occurrence des mots +dividendes+, +milliardaires+, +actionnaires+, +austérité+ ou +lobbies+», a-t-elle notamment pointé.

«Son programme est plus proche du programme d'Emmanuel Macron en 2017 que du programme du Nouveau Front populaire», que Raphaël Glucksmann avait pourtant approuvé, martèle aussi Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI.

Les Insoumis se frottent aussi les mains de l'arrivée au sein de Place publique de Sacha Houlié, ex-macroniste, après celle de l'ex-ministre de la Santé Aurélien Rousseau.

«Houlié, son marqueur c'est +pas de censure, pas d'abrogation de la réforme des retraites+. Il n'y a pas de chemin commun» possible avec eux, se hérisse Paul Vannier.

Pour enfoncer le clou, les Insoumis ont déployé un comparateur de programme, mettant en avant les «mesures moins disantes ou absentes» du projet de Place publique.

«S'ils prennent le soin d'attaquer Raphaël Glucksmann, c'est qu'ils le voient comme le principal danger pour Jean-Luc Mélenchon, c'est encourageant», veut croire Saïd Benmouffok, représentant de Place publique à Paris.

Mais il déplore la manière «extrêmement agressive» et pointe «sur le fond énormément de mensonges». «Ils présentent notre projet comme un programme détaillé, alors que ce n'est justement qu'un projet, un acte Un» qui va être affiné pendant plusieurs mois, remarque-t-il. «On va mettre en œuvre l'acte deux, poursuivre la concertation, et travailler pour aller plus en avant dans l'élaboration d'un programme», détaille-t-il.

Car Raphaël Glucksmann, pourtant opposé sur le fond à Jean-Luc Mélenchon, reconnaît que le tribun a élaboré au fil des ans un véritable programme de gouvernement, et développé une organisation à son service.

De quoi l'inspirer, lui qui déplore régulièrement le manque de travail des socialistes, estimant que cela avait «conduit à la domination de la gauche par Mélenchon». «Glucksmann est bien, il fait le boulot. Il se saisit de chaque à occasion pour taper le PS», sourit Paul Vannier.