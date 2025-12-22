Qui succédera à Trump? Les candidats s’affrontent déjà

Plus de trois mois après la mort de l’activiste de droite Charlie Kirk, son organisation, Turning Point USA, se retrouve pour sa conférence annuelle. Le ton est dur.

Erika Kirk s'est prononcée en faveur du vice-président américain JD Vance pour succéder à Trump. Keystone

DPA, Dominik Müller dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi La conférence annuelle de Turning Point USA a mis au jour de profondes tensions au sein des forces conservatrices.

La question de l’après-Trump divise le parti républicain, tandis que JD Vance reçoit le soutien de la veuve de Charlie Kirk, Erika, et de nombreux participants.

Pendant ce temps, des figures de la droite comme Ben Shapiro, Steve Bannon et Tucker Carlson se sont affrontées publiquement, révélant des fractures idéologiques et stratégiques importantes. Montre plus

La conférence annuelle de Turning Point USA, l’organisation de jeunesse fondée par l’activiste de droite Charlie Kirk, abattu en septembre, a mis au jour de profonds clivages au sein du camp conservateur.

Dès l’ouverture de la conférence, la veuve de Charlie Kirk, Erika, a apporté son soutien à une éventuelle candidature du vice-président JD Vance à la présidentielle de 2028. Mais au fil des quatre jours de débats, la réunion a surtout mis en lumière combien sa route vers la succession de Donald Trump s’annonce étroite.

À l’« AmericaFest », des commentateurs conservateurs de premier plan se sont affrontés à la tribune, consacrant davantage d’énergie à régler leurs comptes au sein du Parti républicain qu’à s’en prendre à la gauche.

«On peut dire ce que l’on veut de l’AmericaFest, mais ce n’est certainement pas ennuyeux», glisse Erika Kirk, qui dirige l’influente organisation conservatrice depuis l’assassinat de son mari Charlie, en septembre. «On a l’impression d’un repas de Thanksgiving où la famille règle ses affaires internes.» Une réunion de famille, donc... mais particulièrement chaotique, traversée d’attaques à peine voilées.

Des insultes réciproques

Depuis le pupitre, Ben Shapiro, cofondateur du média conservateur Daily Wire, et l’ancien stratège de Donald Trump Steve Bannon se sont livrés à une passe d’armes d’une rare virulence. L’ex-présentateur de Fox News Tucker Carlson s’est lui aussi invité dans l’affrontement. Au-delà des accusations lancées par Shapiro, qui reproche à Bannon et Carlson leur absence de boussole morale, les échanges ont révélé des lignes de fracture persistantes, notamment sur la question israélienne.

Elle a pris la parole lors de l'AmericaFest : La rappeuse Nicki Minaj. Keystone

Steve Bannon a accusé Ben Shapiro et ses alliés d’appartenir à la «clique d’Israel First», qu’il oppose au credo trumpiste de l’«America First». Tucker Carlson a embrayé, dénonçant à son tour le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël.

À moins de trois ans des élections présidentielles, la conférence a surtout révélé que le Parti républicain peinait à se projeter après l’ère Trump. «Qui prendra les rênes une fois le président parti?» s’est interrogé Tucker Carlson lors de son discours. «Qui héritera de la machinerie?»

Vance, un candidat prometteur pour 2028

JD Vance n’a pas encore tranché sur une éventuelle candidature en 2028. Donald Trump, lui, a évoqué à plusieurs reprises un troisième mandat (pourtant interdit par la Constitution) tout en spéculant sur la possibilité de voir Vance se présenter, avec Marco Rubio comme vice-président potentiel.

Sera-t-il le successeur de Trump ? Le président américain de la vidéo JD Vance. Sven Hoppe/dpa

Avec le soutien d’Erika Kirk, veuve de Charlie, Vance peut compter sur l’appui de la porte-parole d’une organisation de droite particulièrement influente. Les milliers de jeunes bénévoles de Turning Point pourraient jouer un rôle clé pour mobiliser les électeurs lors des primaires républicaines.

Carlson : pas de guerre civile républicaine

Mais à quoi pourrait ressembler un Parti républicain post-Trump ? Avec son mouvement Make America Great Again, le président a modelé le parti pendant plus d’une décennie. «Il est faux de parler de «guerre civile» au sein du parti», a déclaré Tucker Carlson, dénonçant les rumeurs propagées selon lui par ceux qui chercheraient à torpiller la candidature de Vance.

Andrew Kolvet, porte-parole de Turning Point, a qualifié les échanges sur l’avenir du mouvement de «débat sain», un processus désagréable mais nécessaire pour parvenir à un consensus. «Nous ne sommes pas des communistes alignés», a-t-il écrit sur X. «Laissez faire les choses.»

De nombreux participants à la conférence se sont clairement rangés derrière JD Vance, qui a également été l’orateur de clôture dimanche. «Il faut que ce soit JD Vance, il a été remarquable sur absolument toutes les questions», a affirmé Tomas Morales, vidéaste basé à Los Angeles. «Il n’y a pas d’autre choix.»

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.