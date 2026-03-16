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Municipales en France Qui sont les principaux vainqueurs dès le 1er tour ?

ATS

16.3.2026 - 07:40

Pour eux, pas besoin de reprendre la campagne. De la victoire surprise de LFI à Saint-Denis aux réélections du RN à Perpignan ou Hénin-Beaumont, tour d'horizon des principaux vainqueurs, souvent des maires sortants, du premier tour des élections municipales dimanche.

Keystone-SDA

16.03.2026, 07:40

16.03.2026, 11:19

Saint-Denis

La deuxième ville d'Île-de-France est devenue dimanche la plus grande contrôlée par La France Insoumise.

La liste LFI-PCF, menée par Bally Bagayoko, s'est imposée avec 50,77% des voix dans ce bastion historique du communisme face au maire socialiste sortant, Mathieu Hanotin (33%).

Saint-Denis, qui compte environ 150'000 habitants, était tenue par le PS depuis 2020.

Perpignan

Le maire sortant RN, Louis Aliot, a été réélu avec 50,61% des suffrages, dans un contexte de forte abstention. Il a devancé très largement la candidate Place Publique investie par le PS Agnès Langevine (15,94%), ainsi que Bruno Nougayrède (13,45%).

Perpignan était la principale ville conquise par le parti à la flamme en 2020. Il a bénéficié du ralliement de dernière minute de l'ancien maire de droite Jean-Marc Pujol.

Cannes

Le maire LR David Lisnard a gagné un troisième mandat sans aucune difficulté dans son fief de la Côte d'Azur, avec 81% des voix.

C'est presque aussi bien que ses 88% au premier tour en 2020, mais pas suffisant pour empêcher toute opposition au sein du conseil municipal, comme lors de son deuxième mandat.

Il avait reçu le soutien d'Eric Ciotti, pourtant allié au RN, avec qui il siège au sein de la même majorité au conseil départemental.

Béziers

Le maire divers droite Robert Ménard a remporté la victoire pour un troisième mandat avec un score de 65,6%.

L'ancien journaliste de 72 ans, élu en 2014 et 2020 avec le soutien du Front national (devenu RN), faisait pourtant face à un candidat du parti à la flamme, qui a échoué à le mettre en difficulté.

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Hénin-Beaumont

Steeve Briois, maire sortant RN de cette ville du Pas-de-Calais, a reçu dimanche 78% des voix, soit encore mieux que son score de 2020.

Il devance une liste d'union de la gauche sans LFI dans ce fief électoral de Marine Le Pen.

Le maire de l'autre ville RN du département, Bruay-la-Buissière, Ludovic Pajot, a également annoncé sur X sa réélection avec plus de 81% des voix.

Fréjus

En dépit de ses affaires judiciaires, David Rachline, ancien poids lourd du Rassemblement national, s'est assuré une réélection dès le premier tour avec 51% des voix. Il avait déjà été réélu dès le premier tour en 2020.

Sa ville balnéaire du Var de 60'000 habitants a longtemps été une vitrine du parti à la flamme, mais M. Rachline a été handicapé par des accusations de marchés truqués et d'arrangements avec un puissant entrepreneur local.

Hayange

Fabien Engelmann (RN), 46 ans, qui dirige cette ville de 15'000 habitant en Moselle depuis 2014, a été réélu dès le premier tour avec 72,96% des voix, devant Nathalie Ambrosin-Chini (divers gauche, 23,31% des voix).

Calais

Natacha Bouchart, maire divers droite depuis 2008, a reçu 60% des voix. Elle améliore son score de 2020.

Le RN espérait élargir son ancrage mais a été largement distancé, recevant environ 27% des bulletins.

Dunkerque

Patrice Vergriete, ancien ministre d'Emmanuel Macron, a été réélu sans difficulté avec 64% des voix, un score similaire à celui de 2020.

Maire depuis 2014 de Dunkerque, sa ville natale, M. Vergriete, ancien socialiste, a mené cette année une liste d'union très large, du PCF jusqu'à LR.

Meaux

Sixième victoire pour l'ancien ministre Jean-François Copé. Il a revendiqué avoir reçu 63% des suffrages exprimés.

Le maire sortant LR, ancien patron de la droite, est élu à Meaux (Seine-et-Marne) depuis 1995.

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Evry

La ville de l'Essonne, convoitée par LFI, a choisi de garder son maire sortant, l'ex-LR Stéphane Beaudet.

Celui qui se présentait sans étiquette a obtenu 57% des voix, loin devant l'insoumise Farida Amrani.

Bourg-en-Bresse

Le maire sortant de Bourg-en-Bresse Jean-François Debat, à la tête d'une union de la gauche, s'est assuré un quatrième mandat dans cette ville de 45.000 habitants.

Cagnes-sur-Mer

Le jeune député RN Bryan Masson a été élu avec 50,21% des voix dans la quatrième ville la plus peuplée des Alpes-Maritimes. Il met fin au règne du maire LR Louis Nègre, qui briguait un 7e mandat.

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