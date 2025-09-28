«Qu'ils restent en Inde» : des Indiens détenteurs de visas victimes des trolls

En voyage en Inde, son pays d'origine, Amrutha Tamanam a mis brusquement fin à ses vacances pour rentrer aux Etats-Unis, où elle travaille en tant qu'ingénieure, après l'annonce par Donald Trump de frais de 100.000 dollars pour le type de visa de travail dont elle bénéficie.

Des utilisateurs du forum d'extrême droite 4chan ont saturé les systèmes de réservation pour empêcher les détenteurs indiens de visas H-1B de rentrer aux Etats-Unis (photo d’illustration). IMAGO/Depositphotos

Agence France-Presse Basile Mermoud

Tandis qu'elle se dépêchait de rallier le pays dans lequel elle vit depuis dix ans, des trolls racistes d'extrême droite ont lancé une campagne visant à perturber les réservations de vols au départ de l'Inde baptisée «Bouchez les WC».

Peu de temps après, la Maison Blanche a clarifié que ce nouveau frais ne s'appliquait pas aux détenteurs actuels de visas H-1B. Mais plusieurs compagnies américaines avaient déjà conseillé à leurs employés étrangers de rentrer le plus vite possible aux Etats-Unis, afin d'éviter de se retrouver bloqués hors du pays.

Les visas H-1B permettent aux entreprises de parrainer des travailleurs étrangers possédant des compétences spécialisées, tels que les scientifiques et les ingénieurs en informatique, afin qu'ils puissent travailler aux États-Unis, initialement pour une durée de trois ans, pouvant être prolongée jusqu'à six ans. Les États-Unis délivrent 85.000 visas H-1B par an selon un système de loterie et l'Inde représente les trois quarts des bénéficiaires.

«Bloquez le système»

Amrutha Tamanam, ingénieure en informatique basée au Texas, a tenté de réserver un billet d'avion depuis le sud-est de l'Inde. Mais des utilisateurs du forum d'extrême droite 4chan ont saturé les systèmes de réservation.

Après plusieurs essais infructueux et des pages de paiement qui expiraient trop rapidement pour laisser le temps au voyageur d'entrer ses coordonnées, Amrutha Tamanam a finalement réussi à réserver un aller simple pour Dallas, qui lui a coûté 2.000 dollars environ, soit plus du double de son aller-retour initial.

«J'ai eu beaucoup de mal à réserver mon billet et j'ai payé un prix très élevé pour un voyage précipité», a-t-elle confié à l'AFP.

Dans la discussion 4chan, qui a également circulé parmi des partisans d'extrême droite de Donald Trump sur Telegram et d'autres réseaux, on pouvait notamment lire : «Les Indiens viennent de se réveiller après l'annonce concernant les visas H1B. Vous voulez qu'ils restent en Inde ? Bloquez le système de réservation des vols !».

Les messages, dont beaucoup contenaient des insultes racistes, conseillaient aux utilisateurs de réserver des billets sur les liaisons populaires entre l'Inde et les États-Unis sur les sites web des compagnies aériennes et les plateformes de réservation, sans toutefois finaliser l'achat.

«Simple clic»

La recherche de sièges disponibles a donc été rendue plus difficile et les prix ont grimpé. «J'ai bloqué 100 sièges», a écrit par exemple un utilisateur sur 4chan, capture d'écran à l'appui.

Bien qu'il soit difficile de mesurer l'efficacité globale de la campagne, ces trolls visaient à «semer la panique parmi les titulaires de visas H-1B», a déclaré à l'AFP Heidi Beirich, cofondatrice du Global Project Against Hate and Extremism (Projet mondial contre la haine et l'extrémisme).

«Ce qui est vraiment effrayant avec 4chan, c'est sa capacité à radicaliser les gens et à les pousser vers des croyances extrémistes», ajoute-t-elle, précisant que plusieurs auteurs de fusillades de masse aux États-Unis avaient publié des manifestes sur ce site.

À l'ère de la guerre de l'information, les opérations menées par les trolls illustrent comment des acteurs malveillants peuvent lancer des attaques perturbatrices «d'un simple clic sur un clavier», explique Brian Levin, fondateur du Center for the Study of Hate and Extremism (Centre d'étude de la haine et de l'extrémisme).

«Au fur et à mesure que le nationalisme se répand à travers la planète, des associations informelles d'opposants utilisent toute une panoplie d'outils agressifs, y compris l'internet», ajoute-t-il.

«Ce qui me semble particulièrement évocateur, c'est la rapidité avec laquelle ce mouvement s'est propagé, la diversité des nationalités représentées et la manière dont une antipathie commune au-delà des frontières peut être mobilisée en ligne», analyse-t-il.