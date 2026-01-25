«Horrible», «perturbant» : vives réactions après un deuxième mort sous les balles de la police

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Minneapolis «Horrible», «perturbant» : vives réactions après un deuxième mort sous les balles de la police

ATS

25.1.2026 - 16:23

Parents, responsables locaux et stars d'Hollywood ont réagi à la mort samedi d'un infirmier américain sous les balles de la police à Minneapolis, où une femme avait déjà été abattue en janvier par des policiers.

Dans un communiqué, les parents d'Alex Pretti ont décrit leur fils comme «un être au grand coeur, immensément attaché à sa famille et à ses amis».
Dans un communiqué, les parents d'Alex Pretti ont décrit leur fils comme «un être au grand coeur, immensément attaché à sa famille et à ses amis».
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

25.01.2026, 16:23

Des agents d'une unité de la police fédérale ont abattu samedi Alex Pretti, 37 ans, moins de trois semaines après la mort de Renee Good, également 37 ans, abattue dans sa voiture par des membres de la police fédérale de l'Immigration (ICE).

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) souligne que Pretti était porteur d'un pistolet et de munition, mais des vidéos de l'incident soulèvent d'importantes questions sur la façon dont le gouvernement décrit le déroulé des évènements.

Etats-Unis. «Je suis sidéré» - L’arrestation d’un garçon de 5 ans choque jusqu’à Genève

Etats-Unis«Je suis sidéré» - L’arrestation d’un garçon de 5 ans choque jusqu’à Genève

Responsables locaux

Tim Walz, le gouverneur de l'Etat du Minnesota, dont Minneapolis est la ville la plus peuplée, a qualifié la fusillade d'"horrible» et demandé que l'enquête soit chapeautée par les autorités de son Etat.

«On ne peut pas se fier au gouvernement fédéral pour mener cette enquête. C'est l'Etat (du Minnesota) qui va la prendre en charge, point», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le sénateur de Louisiane Bill Cassidy, un Républicain, a écrit sur X: «les évènements de Minneapolis sont incroyablement perturbants. La crédibilité de l'ICE et du DHS sont en jeu». Il a appelé à «une enquête exhaustive menée conjointement» au niveau fédéral et de l'Etat.

Le maire de Minneapolis Jacob Frey a exhorté le président américain Donald Trump à mettre fin à l'opération anti-immigration dans sa ville, qui a déclenché des manifestations parfois violentes.

«Président Trump: c'est le moment de se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération», a-t-il déclaré.

Famille et collègue

Dans un communiqué, les parents d'Alex Pretti ont décrit leur fils comme «un être au grand coeur, immensément attaché à sa famille et à ses amis». «Les mensonges écoeurants racontés à propos de notre fils par le gouvernement sont condamnables et répugnants», ont-ils ajouté, «Alex ne tient clairement aucune arme quand il est attaqué par les voyous assassins et lâches de l'ICE de Trump».

Infirmier abattu par ICE. Minneapolis : les vidéos contredisent la version du gouvernement

Infirmier abattu par ICEMinneapolis : les vidéos contredisent la version du gouvernement

Dimitri Drekonja, chef du service des Maladies infectieuses à l'hôpital des Anciens combattants de Minneapolis et collègue d'Alex Pretti a indiqué qu'il était «quelqu'un de bon et gentil, qui vivait pour aider».

Le travail de M. Pretti consistait «à soutenir des anciens combattants gravement malades», a-t-il fait savoir sur le réseau social Bluesky.

Des stars de Hollywood ont utilisé le tapis rouge du festival du film de Sundance, dans l'Etat américain de l'Utah, pour dénoncer la mort d'Alex Pretti. Natalie Portman, qui assure la promotion du film «The Gallerist», semblait très émue quand elle a évoqué cette «journée horrible».

«Ce qui se déroule dans notre pays est tout simplement obscène», a-t-elle déclaré à l'AFP. Lors de la projection du film «The Invite», l'actrice et réalisatrice américaine Olivia Wilde a qualifié cette fusillade d'"incompréhensible».

«Ces Américains courageux qui sont sortis pour protester contre l'injustice de ces, entre guillemets, 'agents' de l'ICE, les voir être assassinés, c'est incompréhensible, on ne doit pas banaliser cela».

Défenseurs du port d'arme

Des défenseurs du droit de porter des armes – souvent d'ardents partisans du président Trump – se sont dit inquiets du fait que le gouvernement ait immédiatement assimilé le port – légal – d'une arme par Pretti à une intention de nuire.

L'association des Propriétaires d'armes d'Amériques (GOA) a condamné la déclaration d'un procureur de Californie, Bill Essayli qui a écrit sur X que «si vous approchez des membres des forces de l'ordre avec une arme, il y a de fortes probabilités qu'ils auront légalement raison de vous abattre».

Minneapolis. Un second Américain tué par des agents fédéraux

MinneapolisUn second Américain tué par des agents fédéraux

La GOA a souligné que «le second amendement protège le droit des Américains à porter des armes pendant qu'ils manifestent – un droit sur lequel le gouvernement fédéral ne doit pas empiéter».

La National Rifle Association (NRA) a qualifié de «dangereux et faux» les propos du procureur Essayli. «Des voix publiques responsables devraient attendre une enquête complète au lieu de faire des généralisations et de diaboliser des citoyens respectueux des lois», a souligné le puissant lobby américain proarmes.

Les plus lus

La Suisse réagit avec retenue aux pressions de l'Italie
«Horrible», «perturbant» : vives réactions après un deuxième mort sous les balles de la police
Pourquoi tant de seniors n’arrivent-ils pas à quitter leur maison?
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
Tempête hivernale aux Etats-Unis : 600'000 clients sans électricité
Crans-Montana : les Moretti nient toute responsabilité et chargent leurs employés