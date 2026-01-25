«Horrible», «perturbant» : vives réactions après un deuxième mort sous les balles de la police

Parents, responsables locaux et stars d'Hollywood ont réagi à la mort samedi d'un infirmier américain sous les balles de la police à Minneapolis, où une femme avait déjà été abattue en janvier par des policiers.

Dans un communiqué, les parents d'Alex Pretti ont décrit leur fils comme «un être au grand coeur, immensément attaché à sa famille et à ses amis». KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Des agents d'une unité de la police fédérale ont abattu samedi Alex Pretti, 37 ans, moins de trois semaines après la mort de Renee Good, également 37 ans, abattue dans sa voiture par des membres de la police fédérale de l'Immigration (ICE).

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) souligne que Pretti était porteur d'un pistolet et de munition, mais des vidéos de l'incident soulèvent d'importantes questions sur la façon dont le gouvernement décrit le déroulé des évènements.

Responsables locaux

Tim Walz, le gouverneur de l'Etat du Minnesota, dont Minneapolis est la ville la plus peuplée, a qualifié la fusillade d'"horrible» et demandé que l'enquête soit chapeautée par les autorités de son Etat.

«On ne peut pas se fier au gouvernement fédéral pour mener cette enquête. C'est l'Etat (du Minnesota) qui va la prendre en charge, point», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le sénateur de Louisiane Bill Cassidy, un Républicain, a écrit sur X: «les évènements de Minneapolis sont incroyablement perturbants. La crédibilité de l'ICE et du DHS sont en jeu». Il a appelé à «une enquête exhaustive menée conjointement» au niveau fédéral et de l'Etat.

Le maire de Minneapolis Jacob Frey a exhorté le président américain Donald Trump à mettre fin à l'opération anti-immigration dans sa ville, qui a déclenché des manifestations parfois violentes.

«Président Trump: c'est le moment de se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération», a-t-il déclaré.

Famille et collègue

Dans un communiqué, les parents d'Alex Pretti ont décrit leur fils comme «un être au grand coeur, immensément attaché à sa famille et à ses amis». «Les mensonges écoeurants racontés à propos de notre fils par le gouvernement sont condamnables et répugnants», ont-ils ajouté, «Alex ne tient clairement aucune arme quand il est attaqué par les voyous assassins et lâches de l'ICE de Trump».

Dimitri Drekonja, chef du service des Maladies infectieuses à l'hôpital des Anciens combattants de Minneapolis et collègue d'Alex Pretti a indiqué qu'il était «quelqu'un de bon et gentil, qui vivait pour aider».

Le travail de M. Pretti consistait «à soutenir des anciens combattants gravement malades», a-t-il fait savoir sur le réseau social Bluesky.

Des stars de Hollywood ont utilisé le tapis rouge du festival du film de Sundance, dans l'Etat américain de l'Utah, pour dénoncer la mort d'Alex Pretti. Natalie Portman, qui assure la promotion du film «The Gallerist», semblait très émue quand elle a évoqué cette «journée horrible».

«Ce qui se déroule dans notre pays est tout simplement obscène», a-t-elle déclaré à l'AFP. Lors de la projection du film «The Invite», l'actrice et réalisatrice américaine Olivia Wilde a qualifié cette fusillade d'"incompréhensible».

«Ces Américains courageux qui sont sortis pour protester contre l'injustice de ces, entre guillemets, 'agents' de l'ICE, les voir être assassinés, c'est incompréhensible, on ne doit pas banaliser cela».

Défenseurs du port d'arme

Des défenseurs du droit de porter des armes – souvent d'ardents partisans du président Trump – se sont dit inquiets du fait que le gouvernement ait immédiatement assimilé le port – légal – d'une arme par Pretti à une intention de nuire.

L'association des Propriétaires d'armes d'Amériques (GOA) a condamné la déclaration d'un procureur de Californie, Bill Essayli qui a écrit sur X que «si vous approchez des membres des forces de l'ordre avec une arme, il y a de fortes probabilités qu'ils auront légalement raison de vous abattre».

La GOA a souligné que «le second amendement protège le droit des Américains à porter des armes pendant qu'ils manifestent – un droit sur lequel le gouvernement fédéral ne doit pas empiéter».

La National Rifle Association (NRA) a qualifié de «dangereux et faux» les propos du procureur Essayli. «Des voix publiques responsables devraient attendre une enquête complète au lieu de faire des généralisations et de diaboliser des citoyens respectueux des lois», a souligné le puissant lobby américain proarmes.