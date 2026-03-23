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Suspense en Italie Réforme judiciaire: le oui et le non au coude-à-coude

ATS

23.3.2026 - 15:59

Le «oui» et le «non» étaient au coude-à-coude lundi après-midi à l'issue du référendum sur la réforme judiciaire voulue par la cheffe du gouvernement italienne Giorgia Meloni. Un texte dénoncé par l'opposition qui y voit une tentative de mainmise sur les magistrats.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni dépose son bulletin de vote lors d'un référendum sur la réforme judiciaire, à Rome, le lundi 23 mars 2026. (Valentina Stefanelli/LaPresse via AP)
La Première ministre italienne Giorgia Meloni dépose son bulletin de vote lors d'un référendum sur la réforme judiciaire, à Rome, le lundi 23 mars 2026. (Valentina Stefanelli/LaPresse via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.03.2026, 15:59

Un sondage à la sortie des urnes publié par la télévision publique RAI donne le «non» entre 49% et 53% et le «oui» entre 47% et 51%. Un second sondage réalisé pour le groupe Sky donne le «non» à 51,5% et le «oui» à 48,5%, avec une marge d'erreur de +/-2,2 points de pourcentage.

Un échec du référendum serait un coup dur pour Mme Meloni, qui dirige depuis octobre 2022 un gouvernement de coalition d'une stabilité inhabituelle. Elle a toutefois exclu catégoriquement l'idée de démissionner en cas de défaite.

Carrières séparées

La réforme, qui passe par une modification de la Constitution, entend séparer les carrières des juges et des procureurs et modifier le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l'organe qui supervise tous les magistrats.

Le gouvernement de Mme Meloni juge cette réforme indispensable pour garantir l'impartialité du système judiciaire. L'opposition y voit une tentative de mainmise du pouvoir sur les magistrats, critiquant une réforme qui ne s'attaque pas aux problèmes de fond, comme les procès trop longs ou les prisons surpeuplées.

Deux conseils distincts

Le volet le plus controversé de la réforme concerne les modifications apportées au CSM, dont les membres étaient jusqu'à présent élus par leurs pairs et par le Parlement. La réforme diviserait le CSM en deux conseils distincts: l'un pour les juges, l'autre pour les procureurs. Une nouvelle cour disciplinaire composée de 15 membres serait créée.

Trois membres seraient nommés par le président de la République, trois autres seraient tirés au sort sur une liste établie par le Parlement et neuf seraient tirés au sort parmi les juges et procureurs.

Le deuxième volet consiste à empêcher les juges ou les procureurs de passer d'une fonction à l'autre, même si seule une infime minorité le fait. Depuis 2022, ils ne sont autorisés à changer de poste qu'une seule fois au cours des dix premières années de leur carrière.

Ce système est considéré par de nombreux magistrats comme un rempart contre les ingérences politiques, mais les partisans de la réforme affirment que des relations trop étroites entre procureurs et juges portent préjudice aux accusés.

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