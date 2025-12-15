  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pacte mondial des réfugiés Cassis estime les avancées «réelles» mais «insuffisantes»

ATS

15.12.2025 - 10:54

Les avancées grâce au Pacte mondial des réfugiés sont «réelles» mais «insuffisantes» et «inégalement réparties». Au début d'une réunion de suivi lundi à Genève, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a souhaité davantage d'aide aux personnes et non aux «structures».

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis veut davantage d'efforts encore pour l'accès des réfugiés à l'emploi ou à l'émancipation économique dans les différents pays.
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis veut davantage d'efforts encore pour l'accès des réfugiés à l'emploi ou à l'émancipation économique dans les différents pays.
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 10:54

15.12.2025, 11:26

Il faut «réduire la bureaucratie» et «renforcer le rôle des acteurs locaux», a dit le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) devant des milliers de participants. Pour la communauté internationale, l'objectif doit être d'aboutir à terme à une émancipation économique des réfugiés, selon lui.

Il a rendu un vibrant hommage à «l'engagement inlassable» de l'Italien Filippo Grandi qui quittera fin décembre son poste après dix ans à la tête du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Et il a promis également son soutien au successeur désigné, l'ancien président irakien Barham Saleh.

Depuis 2019, plus de 3400 promesses ont été lancées dans le cadre du Pacte mondial. Deux tiers d'entre elles ont été menées ou ont démarré.

Les plus lus

Des chatons sylvestres recueillis par erreur ont été relâchés
Un geste inconscient met un train CFF en danger
«On est quatre frères et sur les quatre, c'était le plus gentil de tous»
François Bayrou hospitalisé pour une «grippe très sévère»
Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»
L’homme «armé et dangereux» recherché par la police bernoise a été arrêté