Gaza Israël conditionne la réouverture de Rafah à la restitution des dépouilles

ATS

18.10.2025 - 19:01

Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, restera fermé «jusqu'à nouvel ordre», a affirmé samedi le bureau du Premier ministre israélien. Il conditionne sa réouverture à la remise des dépouilles d'otages encore retenues à Gaza par le Hamas.

L’ambassade de Palestine au Caire avait annoncé lundique le passage frontalier de Rafah entre Gaza et l'Egypte rouvrirait lundi afin de permettre aux Palestiniens vivant en Egypte de rentrer dans le territoire (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 19:01

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu «a ordonné que le passage frontalier de Rafah reste fermé jusqu'à nouvel ordre», a indiqué son bureau dans un communiqué.

«Sa réouverture sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s'acquittera de ses obligations en matière de restitution des otages et des corps des défunts, et de mise en oeuvre du cadre convenu», poursuit le texte.

Leur recherche «nécessite du temps».

Leur recherche «nécessite du temps»Gaza: le Hamas doit encore restituer 18 corps

Plus tôt samedi, l'ambassade de Palestine au Caire avait annoncé que le passage frontalier de Rafah entre Gaza et l'Egypte rouvrirait lundi afin de permettre aux Palestiniens vivant en Egypte de rentrer dans le territoire.

Jeudi, les autorités israéliennes avaient précisé que lors de la réouverture du poste, seuls les déplacements de personnes seraient autorisés, et non le passage de l'aide humanitaire.



GazaLa Croix-Rouge est en chemin pour récupérer une nouvelle dépouille

L'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du passage de Rafah début mai 2024, affirmant que l'installation était «utilisée à des fins terroristes» et pour la contrebande d'armes.

A la suite de cette prise de contrôle, tout accès au point de passage a été suspendu, y compris celui du personnel des Nations unies. Le point de passage a été brièvement rouvert pendant le précédent cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 19 janvier 2025.

