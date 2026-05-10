Réponse de l'Iran immédiate si français ou anglais se déploient

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a averti dimanche d'une «réponse décisive et immédiate» de l'armée en cas de déploiement français et britannique dans le détroit d'Ormuz, après l'annonce par Paris et Londres de l'envoi de bâtiments militaires dans la région.

Londres et Paris ont annoncé l'envoi de bâtiments militaires (archives). ats

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«Nous leur rappelons qu'en temps de guerre comme en temps de paix, seule la République islamique d'Iran peut assurer la sécurité dans ce détroit et qu'elle n'autorisera aucun pays à s'ingérer dans ce domaine», a affirmé sur X M. Gharibabadi.

Le Royaume-Uni et la France sont en première ligne pour mettre sur pied une coalition internationale visant à sécuriser le détroit d'Ormuz, une fois qu'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran aura été conclu.