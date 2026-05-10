Réponse de l'Iran immédiate si français ou anglais se déploient

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Moyen-Orient Réponse de l'Iran immédiate si français ou anglais se déploient

ATS

10.5.2026 - 18:20

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a averti dimanche d'une «réponse décisive et immédiate» de l'armée en cas de déploiement français et britannique dans le détroit d'Ormuz, après l'annonce par Paris et Londres de l'envoi de bâtiments militaires dans la région.

Londres et Paris ont annoncé l'envoi de bâtiments militaires (archives).
Londres et Paris ont annoncé l'envoi de bâtiments militaires (archives).
ats

Keystone-SDA

10.05.2026, 18:20

«Nous leur rappelons qu'en temps de guerre comme en temps de paix, seule la République islamique d'Iran peut assurer la sécurité dans ce détroit et qu'elle n'autorisera aucun pays à s'ingérer dans ce domaine», a affirmé sur X M. Gharibabadi.

Le Royaume-Uni et la France sont en première ligne pour mettre sur pied une coalition internationale visant à sécuriser le détroit d'Ormuz, une fois qu'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran aura été conclu.

Guerre au Moyen-Orient. Trump dit que les Etats-Unis ont besoin de «deux semaines» pour éliminer toutes les cibles

Guerre au Moyen-OrientTrump dit que les Etats-Unis ont besoin de «deux semaines» pour éliminer toutes les cibles

Les plus lus

Irrésistible, Sion bat le champion et se rapproche du podium
Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition
Trump dit que les Etats-Unis ont besoin de «deux semaines» pour éliminer toutes les cibles
Réponse de l'Iran immédiate si français ou anglais se déploient
Poutine souhaite un ex-chancelier allemand comme médiateur