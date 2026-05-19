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Santé Réunion d'urgence à l'OMS sur Ebola

ATS

19.5.2026 - 09:58

Un comité d’urgence de l’OMS va se réunir mardi sur Ebola. «Je suis très inquiet de la dimension et la vitesse» de cette épidémie en RDC, a affirmé mardi le directeur général à Genève.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est dit «très inquiet de la dimension et la vitesse» de l'épidémie d'Ebola en RDC (archives).
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est dit «très inquiet de la dimension et la vitesse» de l'épidémie d'Ebola en RDC (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.05.2026, 09:58

19.05.2026, 10:44

Pour la première fois, il a décrété une urgence sanitaire de portée internationale sans avoir préalablement convoqué le comité d’experts. Dans son discours devant l’Assemblée mondiale de la santé, M. Tedros a affirmé ne pas l’avoir fait «à la légère».

Il souhaite désormais des recommandations provisoires de la part du comité. Lundi, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider avait salué le rôle de l’Orgsnisation mondiale de la santé (OMS) face à l’hantavirus et à Ebola.

«Institution irremplaçable». Baume-Schneider salue l'OMS pour son pilotage de l'hantavirus

«Institution irremplaçable»Baume-Schneider salue l'OMS pour son pilotage de l'hantavirus

L'épidémie d'Ebola en RDC est vraisemblablement à l'origine de 131 décès recensés et de 513 cas suspects, a affirmé le ministre de la Santé congolais à la télévision nationale dans la nuit de lundi à mardi.

L'OMS déclare une urgence internationale pour l'épidémie d'Ebola

L'OMS déclare une urgence internationale pour l'épidémie d'Ebola

L'OMS a déclenché dimanche son 2ème niveau d'alerte internationale le plus élevé face à une épidémie d'Ebola qui, causée par un variant hautement létal et sans vaccin, frappe de plein fouet la République démocratique du Congo.

19.05.2026

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