Les chefs d'état-major des armées de l'Otan se réuniront en visioconférence mercredi pour évoquer le conflit en Ukraine et la «progression des efforts diplomatiques», a annoncé l'Alliance atlantique.

La seconde réunion du nouveau Conseil Otan-Ukraine, inauguré par le président Volodymyr Zelensky lors du sommet de l'Alliance qui s'est tenu à Vilnius début juillet (archives, archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Demain, par visioconférence, j'accueillerai une réunion des chefs d'état-major de la défense des 32 nations alliées», a indiqué l'amiral Giuseppe Cavo Dragone sur le réseau social X.