Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a vigoureusement défendu mardi la révocation de visas d'étudiants aux Etats-Unis, sous le feu des critiques de l'opposition démocrate qui s'en est prise aussi aux coupes budgétaires dans l'aide internationale.

Rubio a révoqué plusieurs visas étudiants (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Je n'expulse personne et je n'enlève personne. Ce que je fais, c'est révoquer les visas, et c'est très simple, un visa n'est pas un droit. C'est un privilège», a affirmé M. Rubio lors d'une audition tendue devant la commission des Affaires étrangères du Sénat à majorité républicaine.

Le sénateur démocrate Chris Van Hollen venait de l'interpeller à ce sujet, dénonçant le fait que l'administration Trump semblait «très occupée à arracher des étudiants des campus universitaires pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression».

«C'est pathétique», a-t-il répondu.

Des centaines d'étudiants étrangers ont vu leurs visas supprimés, tandis que des étudiants en situation régulière sur le sol américain ayant participé à des manifestations propalestiniennes ont été arrêtés et menacés d'expulsion.

Un juge fédéral américain a récemment ordonné la libération immédiate d'une étudiante turque, Rumeysa Ozturk, doctorante de l'université Tufts dans le Massachusetts, devenue un symbole de la volonté de l'administration Trump de museler le mouvement de solidarité avec les Palestiniens de Gaza face à Israël.

La vidéo de l'arrestation le 25 mars de Rumeysa Ozturk par des agents en civil des services de l'immigration (ICE), visages masqués et pour certains capuche sur la tête, en vue de son expulsion, avait suscité l'indignation.

Plus largement, les élus démocrates ont dénoncé la politique étrangère de Donald Trump et, en particulier, les coupes budgétaires dans l'aide étrangère américaine.

L'administration Trump a sabré dans ces programmes d'aide – 83% des programmes – et démantelé l'Agence américaine pour le développement (USAID), désormais sous la coupe du département d'Etat.

Promesse d'un âge d'or pour l'Amérique

«On nous avait promis un âge d'or pour l'Amérique. Mais au lieu de cela, nos programmes de surveillance des maladies sont en panne, nos programmes de lutte contre le terrorisme sont dans le chaos, le cessez-le-feu à Gaza a pris fin et les combats ont repris, et nous nous sommes unilatéralement désarmés contre certains de nos adversaires les plus dangereux», a déploré la sénatrice Jeanne Shaheen.

M. Rubio s'en est défendu en assurant qu'il ne s'agissait «pas de démanteler la politique étrangère américaine, ni de nous retirer du monde», mettant au contraire en avant une réforme «nécessaire» de la diplomatie américaine.

Il réclame un budget de 28,5 milliard de dollars pour l'année fiscale 2025-26 (à partir du 1er octobre) qui permettra «de continuer à mettre en oeuvre la vision de Trump tout en supprimant 20 milliards de dollars de programmes redondants, inutiles et motivés par l'idéologie».