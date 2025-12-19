  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Enquête pour corruption Présumée innocente, Rachida Dati «a toute sa place au gouvernement»

ATS

19.12.2025 - 09:50

Rachida Dati «a toute sa place au gouvernement» français, a assuré vendredi la porte-parole de l'exécutif Maud Bregeon. Des perquisitions ont été menées la veille au domicile de la ministre de la Culture ainsi que dans sa mairie du 7e arrondissement dans le cadre d'une enquête pour corruption dans l'affaire GDF Suez.

Rachida Dati «a toute sa place au gouvernement» français, a assuré vendredi la porte-parole de l'exécutif Maud Bregeon. 
Rachida Dati «a toute sa place au gouvernement» français, a assuré vendredi la porte-parole de l'exécutif Maud Bregeon. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.12.2025, 09:50

«Rachida Dati a toujours clamé son innocence et Rachida Dati est évidemment présumée innocente (...) Il n'y a pas de sujet», a balayé Maud Bregeon sur RTL à propos des enquêtes judiciaires concernant la ministre.

La candidate LR à la mairie de Paris est déjà renvoyée dans un autre dossier devant le tribunal correctionnel en septembre 2026 pour corruption et trafic d'influence au côté de l'ancien patron du groupe Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Elle est enfin visée par une enquête concernant une éventuelle non-déclaration de bijoux de luxe.

Dans l'affaire ayant déclenché les perquisitions de jeudi, Rachida Dati est soupçonnée d'avoir perçu 299'000 euros d'honoraires de GDF Suez quand elle était députée européenne (2009-2019), sans en déclarer la provenance au Parlement européen, comme l'a signalé une source proche du dossier à l'AFP.

L'information judiciaire est ouverte «notamment des chefs de corruption active et passive, trafic d'influence, détournement de fonds publics, recel et blanchiment de ces délits en lien avec l'exercice du mandat de parlementaire européen de Madame Rachida Dati», écrit ainsi le procureur de la République financier, Jean-François Bohnert, dans un communiqué.

Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre «d'une information judiciaire ouverte le 14 octobre et confiée à deux juges d'instruction du pôle économique et financier du tribunal judiciaire de Paris», peut-on encore lire.

Un des avocats de Mme Dati, sondé par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire. Ses autres conseils n'ont pas donné suite ou ne pouvaient communiquer dans l'immédiat.

Les plus lus

Politique, mariage et relation avec Melania Trump : les mystères d’Usha Vance
Scénario fou en super-G ! Marco Odermatt battu par Zabystřan et son dossard 29
«Bonjour, on est séquestré pour le réseau. SVP appelle la police (on a 15 ans)»
«Je suis un diamant brut qu'il veut polir» - Une ex-joueuse de tennis évoque l’enfer
Cinq choses à savoir sur «La femme de ménage», véritable thriller mondial
A cause de Donald Trump, ils confient leurs enfants à des tuteurs !