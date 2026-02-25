  1. Clients Privés
Elle quitte son poste de ministre Rachida Dati se prépare à mener «le combat de sa vie»

ATS

25.2.2026 - 22:08

La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé mercredi qu'elle avait remis sa démission du gouvernement au président Emmanuel Macron pour «mener le combat de sa vie» aux élections municipales à Paris. Le scrutin a lieu dans deux semaines et demi avant le premier tour.

Rachida Dati annonce sa sortie du gouvernement pour mener «le combat de sa vie» à Paris (archives).
Rachida Dati annonce sa sortie du gouvernement pour mener «le combat de sa vie» à Paris (archives).
sda

Keystone-SDA

25.02.2026, 22:08

25.02.2026, 22:09

«Je vais changer Paris et la vie des Parisiens», a promis sur BFMTV la candidate de la droite à la mairie de la capitale, précisant avoir remis «ce matin sa démission au Président de la République».

«Le chef de l'Etat l'a remerciée pour l'action utile qu'elle a déployée au service des Français ces deux dernières années et lui a adressé tous ses encouragements dans le combat qu'elle mène», a fait savoir l'Elysée dans un communiqué.

«Je quitte ces responsabilités avec un profond respect et une grande reconnaissance pour celles et ceux qui font vivre, au quotidien, la politique culturelle de notre pays», a également écrit Rachida Dati dans un communiqué transmis par son équipe, assurant que la culture constituait «un socle essentiel de notre cohésion nationale».

Déterminée

Opiniâtre et déterminée, la femme politique de 60 ans a fait souffler sur ce ministère son style et son franc-parler, étant l'une des rares avoir survécu à tous les remaniements depuis janvier 2024, malgré des poursuites pour corruption dont elle répondra au tribunal à l'automne.

La ministre démissionnaire a avancé plusieurs réussites, selon elle, de son bilan, comme le renforcement de la culture dans les territoires ruraux et la protection du patrimoine.

Malgré les restrictions, elle assure avoir réussi à limiter la casse dans la culture, même si les crédits de son ministère accusent cette année une baisse de 173,4 millions sur 3,7 milliards d'euros de budget (hors audiovisuel).

Audiovisuel public

L'un de ses chevaux de bataille a été la réforme de l'audiovisuel public: Rachida Dati estime que France Télévisions, Radio France et l'INA doivent s'unir face aux plateformes. Mais ce projet de holding n'a à ce stade pas abouti.

Son mandat restera aussi marqué par les soubresauts du Louvre: vol des bijoux à l'écho mondial, avaries et grève perlée des personnels débutée mi-décembre.

Après avoir porté plusieurs semaines les deux casquettes de ministre et candidate, Mme Dati n'a désormais plus qu'un objectif: «Paris est pour moi l'engagement d'une vie», a-t-elle assuré dans son communiqué.

