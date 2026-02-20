  1. Clients Privés
FR

Ramadan Des dizaines de milliers de fidèles sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem

ATS

20.2.2026 - 17:13

Des dizaines de milliers de fidèles musulmans ont participé à la grande prière du premier vendredi du ramadan sur l'esplanade des Mosquées de Jérusalem, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des dizaines de milliers de musulmans étaient réunis sur l'Esplanade des mosquées à Jérusalem à l'occasion de la prière du premier vendredi du ramadan..
Des dizaines de milliers de musulmans étaient réunis sur l'Esplanade des mosquées à Jérusalem à l'occasion de la prière du premier vendredi du ramadan..
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 17:13

20.02.2026, 17:16

Descendus des autocars qui les amenaient d'Israël ou de Cisjordanie occupée (après avoir franchi les postes de contrôle israéliens), ou venus à pied d'autres quartiers de Jérusalem-Est (le secteur de la ville sainte occupé et annexé par Israël depuis 1967), les fidèles ont envahi les rues de la Vieille ville pour gagner l'immense esplanade, où se trouve la mosquée Al-Aqsa.

Le Waqf jordanien, fondation islamique qui administre le site, a affirmé que 80'000 fidèles s'étaient rendus sur l'esplanade, soit nettement moins que les plus de 100'000 dénombrés en 2023, avant le début de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas.

Vatican. Le pape appelle les catholiques à être «moins effrayés» par l'islam

VaticanLe pape appelle les catholiques à être «moins effrayés» par l'islam

Pas d'incident signalé

La police a indiqué que «des dizaines de milliers de fidèles» avaient participé à la prière et n'a signalé aucun incident dans la ville placée sous haute surveillance.

Durant le mois du jeûne musulman, des centaines de milliers de Palestiniens viennent traditionnellement prier sur l'esplanade des Mosquées, en particulier pour la grande prière du vendredi.

Israël impose aux Palestiniens de Cisjordanie des restrictions pour l'accès à ce lieu saint et a renforcé ces mesures après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Restrictions

Cette année, quelque 10'000 fidèles de Cisjordanie sont autorisés à accéder à l'esplanade chaque vendredi pendant le ramadan. Ce laissez-passer n'est délivré qu'aux femmes de plus de 50 ans, aux hommes de plus de 55 ans et aux enfants de moins de 12 ans.

Au poste de contrôle israélien de Qalandia, sur la route reliant Ramallah, en Cisjordanie occupée, à Jérusalem, une Palestinienne, Umm Awad, a raconté qu'elle n'avait pas été autorisée à poursuivre sa route.

Religion. Le ramadan débute mercredi en Arabie saoudite, jeudi en Iran

ReligionLe ramadan débute mercredi en Arabie saoudite, jeudi en Iran

«Ils ne donnent l'autorisation qu'à un petit nombre de gens. Nous avons essayé d'obtenir le permis, certains l'ont eu et d'autres pas. Ce n'est pas bien de leur part de nous empêcher de prier», a-t-elle déclaré à l'AFP.

L'accès n'est en revanche pas restreint pour les habitants de Jérusalem-Est, où vivent plus de 350'000 Palestiniens.

Troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade des Mosquées est au coeur des tensions du conflit israélo-palestinien. Elle est bâtie sur ce que les juifs appellent le mont du Temple (en référence au sanctuaire détruit au Ier siècle par les Romains), lieu le plus sacré du judaïsme.

