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Tensions croissantes Rapports spectaculaires : la peur de Vladimir Poutine ne cesse de grandir

Sven Ziegler

4.5.2026

De nouveaux rapports dressent le portrait d'un chef du Kremlin de plus en plus isolé : Vladimir Poutine aurait drastiquement renforcé ses mesures de sécurité par crainte d'attentats et de luttes de pouvoir internes. Mais ces informations sont-elles fiables ?

Vladimir Poutine s'isolerait de plus en plus.
Vladimir Poutine s'isolerait de plus en plus.
Kristina Solovyova/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
,

DPA, Sven Ziegler

04.05.2026, 14:56

04.05.2026, 15:54

Dans l'entourage de Vladimir Poutine, les indices d'un isolement croissant du président russe se multiplient.

Comme le rapporte «CNN» en se référant à un collaborateur des services secrets européens, le Kremlin a nettement renforcé les mesures de sécurité autour de Poutine. Selon ce rapport, même les collaborateurs proches comme les cuisiniers, les photographes ou les gardes du corps seraient soumis à des contrôles plus stricts. Certains d'entre eux n'auraient plus le droit d'utiliser que des appareils sans accès à Internet, et des systèmes de surveillance auraient été installés.

L'accès au président lui-même a également été restreint. Les visiteurs doivent passer plusieurs contrôles de sécurité et les lieux où Poutine se rend régulièrement ont été fortement réduits.

Le «Financial Times» livre des estimations similaires . Se référant à des sources proches du Kremlin, il rapporte que Poutine passe de plus en plus de temps dans des installations souterraines et se concentre davantage sur la guerre. Les thèmes civils passeraient ainsi au second plan.

Une partie de cette évolution n'est pas nouvelle. Depuis le début de la guerre en Ukraine déjà, on a régulièrement fait état d'un isolement croissant de Poutine. Les apparitions publiques se sont raréfiées, de nombreuses rencontres n'ont eu lieu que sous de strictes conditions de sécurité. Ce qui est nouveau, c'est l'intensité des mesures décrites.

Les rapports citent comme raison principale une série d'attentats contre des militaires de haut rang ainsi que des tensions croissantes au sein de l'élite russe.

«CNN» fait ainsi référence à plusieurs attaques contre des généraux au cours des derniers mois. Parallèlement, un conflit de compétences entre l'armée et les services de sécurité serait apparu au sein de l'appareil du pouvoir.

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Communication stratégique

Le rapport des services secrets sur lequel s'appuie «CNN» évoque en outre une inquiétude croissante face à un éventuel coup d'Etat. Selon ce rapport, Poutine craint particulièrement les attaques depuis ses propres rangs par exemple par des drones ou d'autres actions ciblées.

Certaines personnes de son entourage sont également citées dans ce contexte. Ces estimations sont toutefois particulièrement délicates et ne peuvent guère être vérifiées de manière indépendante.

Aussi spectaculaires que puissent paraître les rapports : de nombreux détails restent difficilement vérifiables. Ni CNN ni le «Financial Times» ne révèlent leurs sources. Les informations proviennent de cercles de services secrets ou de l'entourage du Kremlin donc de domaines qui sont par nature difficilement accessibles.

En outre, même les médias occidentaux font remarquer que de telles publications peuvent aussi faire partie d'une communication stratégique. CNN spécule par exemple sur le fait que la diffusion ciblée de telles informations pourrait déstabiliser le Kremlin.

On sait depuis des années que Poutine accorde une grande importance à la sécurité. La pandémie Covid-19 a encore renforcé cette tendance : les rencontres étaient souvent très espacées et les contacts fortement limités. Les rapports actuels indiquent désormais une nouvelle escalade de cette évolution.

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