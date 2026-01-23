Des enfants glissent sur des sacs plastique transformés en luges improvisées, des adolescents se lancent des boules dans les rues, des familles multiplient les selfies: les premières neiges de l'hiver ont donné un rare sentiment de joie aux habitants de Kaboul.

Habituellement la capitale de l'Afghanistan se recouvre de blanc dès décembre. AFP

Keystone-SDA ATS

«Ces dernières années, si la neige tombe à Kaboul, nous avons l'impression que c'est une bénédiction», témoigne Rukhsar Adel, une jeune femme de 22 ans. «La moitié de l'hiver était passée et pas de neige (à Kaboul), les gens commençaient vraiment à s'inquiéter et priaient», ajoute-t-elle.

Rukhsar et sa famille attendaient donc avec impatience les flocons. «Nous n'avons pas arrêté de guetter les prévisions météo et nous étions si heureux et soulagés» quand ils sont tombés du ciel jeudi matin, raconte-t-elle à l'AFP.

Habituellement la capitale de l'Afghanistan se recouvre de blanc dès décembre. Mais Kaboul et ses six millions d'habitants sont touchés de plein fouet par le réchauffement climatique, qui met en péril les ressources en eau.

Espoir d'eau

En raison de l'urbanisation croissante et du changement climatique, les nappes phréatiques de la principale ville d'Afghanistan pourraient être à sec en 2030, selon des estimations du programme des Nations unies pour un développement urbain durable, ONU-Habitat. La moitié des puits de Kaboul, principale source d'alimentation en eau potable pour les habitants, sont déjà à sec, selon d'autres études de l'ONU.

«Nous avons tous besoin d'eau et il manque d'eau à Kaboul», remarque Hekmatullah Ahady, un chef-cuisinier de 32 ans. Le forage de 100 mètres de profondeur qui servait à alimenter sa famille s'est asséché l'année dernière. Il espère que ces chutes de neige permettront de faire remonter le niveau des nappes phréatiques et d'assurer l'alimentation en eau de son foyer cette année.

Mais outre son soulagement pour l'eau, Hekmatullah était heureux de marcher dans des rues recouvertes d'une épaisse couche poudreuse et sans voitures. «Même si j'ai marché quarante minutes car je n'ai pas pu prendre mon vélo pour aller travailler, c'était si beau!» s'émerveille-t-il.

Dans plusieurs provinces d'Afghanistan, les importantes chutes de neige et les pluies diluviennes ont entraîné la mort de seize personnes en trois jours, dont plusieurs enfants, selon des responsables locaux et de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA). Des routes étaient bloquées et interdites à la circulation et les services de secours ont travaillé jour et nuit pour porter assistance aux chauffeurs bloqués et aux villageois isolés.

Mais à Kaboul, les chutes de neige n'ont fait aucune victime, selon les autorités. Et le trafic d'habitude intense et chaotique, même en ce jour de week-end, était réduit, de nombreux conducteurs ayant préféré laisser leur véhicule garé. Des adolescents en ont profité pour se lancer dans des batailles de boules de neige le long des routes et sur les terre-pleins tandis que de nombreux clients se pressaient pour acheter soupe ou café chaud auprès des vendeurs de rue.