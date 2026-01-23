  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C’était si beau!» Les premières neiges offrent un rare moment de joie à Kaboul

ATS

23.1.2026 - 15:09

Des enfants glissent sur des sacs plastique transformés en luges improvisées, des adolescents se lancent des boules dans les rues, des familles multiplient les selfies: les premières neiges de l'hiver ont donné un rare sentiment de joie aux habitants de Kaboul.

Habituellement la capitale de l'Afghanistan se recouvre de blanc dès décembre.
Habituellement la capitale de l'Afghanistan se recouvre de blanc dès décembre.
AFP

Keystone-SDA

23.01.2026, 15:09

«Ces dernières années, si la neige tombe à Kaboul, nous avons l'impression que c'est une bénédiction», témoigne Rukhsar Adel, une jeune femme de 22 ans. «La moitié de l'hiver était passée et pas de neige (à Kaboul), les gens commençaient vraiment à s'inquiéter et priaient», ajoute-t-elle.

Rukhsar et sa famille attendaient donc avec impatience les flocons. «Nous n'avons pas arrêté de guetter les prévisions météo et nous étions si heureux et soulagés» quand ils sont tombés du ciel jeudi matin, raconte-t-elle à l'AFP.

Condamnation définitive. La Suisse renvoie un criminel afghan dans son pays

Condamnation définitiveLa Suisse renvoie un criminel afghan dans son pays

Habituellement la capitale de l'Afghanistan se recouvre de blanc dès décembre. Mais Kaboul et ses six millions d'habitants sont touchés de plein fouet par le réchauffement climatique, qui met en péril les ressources en eau.

Espoir d'eau

En raison de l'urbanisation croissante et du changement climatique, les nappes phréatiques de la principale ville d'Afghanistan pourraient être à sec en 2030, selon des estimations du programme des Nations unies pour un développement urbain durable, ONU-Habitat. La moitié des puits de Kaboul, principale source d'alimentation en eau potable pour les habitants, sont déjà à sec, selon d'autres études de l'ONU.

«Nous avons tous besoin d'eau et il manque d'eau à Kaboul», remarque Hekmatullah Ahady, un chef-cuisinier de 32 ans. Le forage de 100 mètres de profondeur qui servait à alimenter sa famille s'est asséché l'année dernière. Il espère que ces chutes de neige permettront de faire remonter le niveau des nappes phréatiques et d'assurer l'alimentation en eau de son foyer cette année.

Mais outre son soulagement pour l'eau, Hekmatullah était heureux de marcher dans des rues recouvertes d'une épaisse couche poudreuse et sans voitures. «Même si j'ai marché quarante minutes car je n'ai pas pu prendre mon vélo pour aller travailler, c'était si beau!» s'émerveille-t-il.

Catastrophe naturelle. Un séisme de magnitude 6,3 frappe le nord de l’Afghanistan

Catastrophe naturelleUn séisme de magnitude 6,3 frappe le nord de l’Afghanistan

Dans plusieurs provinces d'Afghanistan, les importantes chutes de neige et les pluies diluviennes ont entraîné la mort de seize personnes en trois jours, dont plusieurs enfants, selon des responsables locaux et de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA). Des routes étaient bloquées et interdites à la circulation et les services de secours ont travaillé jour et nuit pour porter assistance aux chauffeurs bloqués et aux villageois isolés.

Mais à Kaboul, les chutes de neige n'ont fait aucune victime, selon les autorités. Et le trafic d'habitude intense et chaotique, même en ce jour de week-end, était réduit, de nombreux conducteurs ayant préféré laisser leur véhicule garé. Des adolescents en ont profité pour se lancer dans des batailles de boules de neige le long des routes et sur les terre-pleins tandis que de nombreux clients se pressaient pour acheter soupe ou café chaud auprès des vendeurs de rue.

Les plus lus

La charge de Trump contre la Suisse décortiquée
La grand-tante était-elle le «corbeau»? Le parquet ordonne une contre-expertise
Lagarde surprend à Davos: «Merci à ceux qui critiquent l’Europe»
Sauvetage miraculeux de Sejersted, chute malheureuse de Boisset
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»
Une figure de la RTS et de la série «Les Pique-Meurons» est morte