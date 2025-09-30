  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

De président à paria RDC: Joseph Kabila condamné à mort in absentia pour «trahison»

Basile Mermoud

30.9.2025

Ex-président, il est désormais sous le coup d'une condamnation à mort: Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est désormais considéré comme un paria dans le pays qu'il a quitté en 2023 mais où il est récemment réapparu, venant inquiéter Kinshasa.

(FILES) Former President of the Democratic Republic of Congo Joseph Kabila sits in an armchair during a meeting with leaders of various religious denominations at one of his residences in Goma on May 29, 2025. A military court on September 30, 2025 sentenced DR Congo ex-president Joseph Kabila to death in absentia for 'treason'. Kabila, 54, went on trial in July accused of treason, war crimes and complicity with the M23 anti-government armed group, which has seized swathes of the resource-rich Congolese east with Rwandan help. (Photo by Jospin Mwisha / AFP)
(FILES) Former President of the Democratic Republic of Congo Joseph Kabila sits in an armchair during a meeting with leaders of various religious denominations at one of his residences in Goma on May 29, 2025. A military court on September 30, 2025 sentenced DR Congo ex-president Joseph Kabila to death in absentia for 'treason'. Kabila, 54, went on trial in July accused of treason, war crimes and complicity with the M23 anti-government armed group, which has seized swathes of the resource-rich Congolese east with Rwandan help. (Photo by Jospin Mwisha / AFP)
AFP

Agence France-Presse

30.09.2025, 18:48

L'ancien chef d'Etat congolais (2001-2019), âgé de 54 ans, qui avait quitté la RDC en 2023 mais qui est récemment réapparu dans l'est du pays, dans la zone contrôlée par le M23, a été reconnu coupable de complicité avec le groupe armé antigouvernemental soutenu par le Rwanda. Aucune information n'a été donnée sur l'endroit où se trouve actuellement M. Kabila, rendant une arrestation par les autorités congolaises peu probable à ce stade.

Fils de Laurent-Désiré Kabila, rebelle ayant fait tomber le dictateur Mobutu Sese Seko, Joseph Kabila, 54 ans, avait hérité du pouvoir en République démocratique du Congo (RDC) par une succession de type monarchique après l'assassinat de son père en janvier 2001.

«Avec sa voix timide et sa jeunesse (il n'avait alors que 29 ans), il donnait l'impression au début d'être un personnage falot», écrit l'historien belge David Van Reybrouck dans un ouvrage de référence sur le Congo.

République démocratique du Congo. La peine de mort requise contre l’ex-président Joseph Kabila

République démocratique du CongoLa peine de mort requise contre l’ex-président Joseph Kabila

En 2019, au terme de deux mandats, Joseph Kabila quitte le pouvoir en laissant la place à l'actuel président Félix Tshisekedi et avec le statut de sénateur à vie ainsi qu'une immunité parlementaire. En 2023, il quitte le pays et reste discret sur ses déplacements, apparaissant notamment en Afrique du Sud ou en Namibie.

Après s'être tenu à l'écart pendant plusieurs années, il réapparait fin mai à Goma, ville sous contrôle du groupe armé antigouvernemental M23 depuis fin janvier. Même silhouette carrée, son habituelle barbe en moins. Quelques jours auparavant, l'ex-président, qui jouit encore d'un important réseau d'influence, avait déclaré dans une rare allocution en ligne que «la dictature doit prendre fin» en RDC et qu'il est prêt à «jouer sa partition».

Ce bref retour au pays a inquiété Kinshasa dans un contexte d'instabilité liée à l'intensification du conflit dans l'est du pays. Sur injonction du gouvernement, l'immunité de Joseph Kabila est levée et un procès par contumace pour trahison s'est soldé mardi par une condamnation à la peine capitale pour trahison.

Né le 4 juin 1971 dans le maquis de Laurent-Désiré Kabila au Sud-Kivu, le jeune Joseph connaît l'exil à 5 ans. Il passe presque toute sa jeunesse en Tanzanie avant de rejoindre son père en septembre 1996 lorsqu'éclate la première guerre du Congo. Il part en Chine pour une formation militaire mais rentre précipitamment au début de la deuxième guerre du Congo en 1998 et rejoint l'armée.

RDC. Ouverture du procès de l'ex-président Kabila en son absence

RDCOuverture du procès de l'ex-président Kabila en son absence

A la mort de son père, Joseph Kabila hérite d'un pays exsangue, déchiré par une guerre terrible entamée en 1998 et qui ne prendra fin qu'en 2003. Le pouvoir central ne contrôle alors guère qu'une partie de l'ouest et du sud de la RDC, qui fait partie des pays les plus pauvres de la planète malgré d'immenses ressources naturelles.

«Un homme de l'Est»

Joseph Kabila parle l'anglais et le swahili (langue de l'Est africain), ne s'exprime pas aisément en français, langue officielle en RDC, et ne maîtrise pas le lingala, parlé à Kinshasa.

Cette lacune linguistique, sa naissance dans l'est de la RDC et son enfance en Tanzanie le font percevoir par les habitants de la capitale comme «un homme de l'Est», un «étranger».

Peu à peu cependant, son habileté politique surprend les diplomates étrangers qui le considéraient comme un pantin aux mains de la vieille garde de son père, dont il s'affranchit progressivement.

Après une transition politique post-conflit difficile où il doit cohabiter avec quatre vice-présidents, il est conforté à la présidence par les urnes en 2006 à l'issue des premières élections libres du pays depuis son indépendance de la Belgique en 1960.

L'état de grâce ne durera pas longtemps et, en 2011, à l'issue d'élections marquées par des irrégularités massives, Joseph Kabila remporte un second mandat, avec une majorité relative. À Kinshasa, mégapole bouillante de près de 17 millions d'habitants qui ne l'ont jamais vraiment aimé, le chef de l'Etat sortant ne réunit que 16,5% des suffrages exprimés.

Commémoration. Appel à la réconciliation 20 ans après l'assassinat de Kabila

CommémorationAppel à la réconciliation 20 ans après l'assassinat de Kabila

Sa victoire, contestée par la majeure partie de l'opposition, plonge le Congo dans la crise politique. Et en 2015, un projet de modification de la loi électorale pouvant permettre à Joseph Kabila de se maintenir au-delà de la limite constitutionnelle de deux mandats provoque des manifestations. Les violences font des dizaines de morts et Joseph Kabila n'est finalement pas candidat en 2018.

Solitaire et secret même pour ses proches, M. Kabila apparaît peu à l'aise dans les cérémonies officielles et semble n'être jamais aussi heureux que lorsqu'il conduit des tracteurs ou engins de chantiers à l'occasion d'inaugurations.

Peu porté sur la littérature, selon un diplomate qui l'a rencontré à plusieurs reprises, il passe pour être plutôt amateur de jeux vidéo et de voitures. Il est marié et a deux enfants.

Les plus lus

Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Pour Trump, ne pas recevoir le Nobel serait une «grande insulte»
Liverpool traîne les pieds ! OM, Inter, Bayern et Atlético en balade
Trump tape fort sur la Pharma : comment la Suisse encaisse le coup?
Les Etats-Unis sont à moins de 12 heures de la paralysie budgétaire
Ils ne sont plus eux-mêmes après la narcose – Trois histoires folles