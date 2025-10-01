  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Santé RDC: la nouvelle épidémie d'Ebola a fait 42 morts

ATS

1.10.2025 - 20:18

L'épidémie d'Ebola déclarée début septembre en République démocratique du Congo (RDC) a fait 42 morts, sur 64 cas confirmés, mais le risque de propagation régionale reste modéré, a déclaré l'OMS mercredi.

Sur cette photo fournie par Médecins Sans Frontières, des hommes se tiennent devant un centre de traitement Ebola dans la zone sanitaire isolée de Bulape, province du Kasaï, République démocratique du Congo, le 7 septembre 2025, qui a été mis en place à la suite de l'épidémie du virus Ebola de souche Zaïre. (MSF via AP, fichier)
Sur cette photo fournie par Médecins Sans Frontières, des hommes se tiennent devant un centre de traitement Ebola dans la zone sanitaire isolée de Bulape, province du Kasaï, République démocratique du Congo, le 7 septembre 2025, qui a été mis en place à la suite de l'épidémie du virus Ebola de souche Zaïre. (MSF via AP, fichier)
AP

Keystone-SDA

01.10.2025, 20:18

Le virus Ebola reste souvent mortel malgré de récents vaccins et traitements. Cette fièvre hémorragique hautement contagieuse a fait 15'000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. L'épidémie d'Ebola la plus meurtrière en RDC, survenue entre 2018 et 2020, avait fait près de 2300 morts pour 3500 malades.

Une campagne de vaccination a été lancée mi-septembre en RDC, après l'annonce d'une résurgence d'Ebola dans la province centrale du Kasaï.

A ce stade, 64 cas d'Ebola ont été enregistrés en RDC, dont «42 sont morts», a déclaré le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message posté mercredi sur le réseau X.

L'OMS a présenté mercredi un plan de réponse visant à contenir l'épidémie dans la province du Kasaï. L'organisation y juge le risque de propagation «élevé» au niveau national, mais modéré dans les autres pays de la région, et faible au niveau global.

Selon l'OMS, la flambée est alimentée par l'insuffisance du matériel de protection, «un traçage des contacts incomplet, une détection tardive et des pratiques funéraires non sécurisées».

Envois de vaccins

«La forte mobilité de la population» et «le recours aux tradipraticiens» mettent «à l'épreuve un système de santé déjà fragile et augmentent le risque de propagation géographique», ajoute l'organisation.

Le taux de mortalité de cette nouvelle flambée est estimé par l'OMS à 45,7%.

Lors des précédentes, ce taux a fluctué entre 25% et 90%.

La souche Zaïre du virus est à l'origine de cette nouvelle épidémie. Il n'existe pas de vaccin contre toutes les souches, au nombre de six, dont trois (Bundibugyo, Soudan, Zaïre) ont déjà provoqué de grandes épidémies.

Le Groupe international de coordination sur l'approvisionnement en vaccins (IGC), qui gère le stock mondial de vaccins contre plusieurs virus dont Ebola, a approuvé l'envoi d'environ 45'000 doses supplémentaires vers la RDC, selon l'OMS.

Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 au Zaïre, ancien nom de la RDC.

La transmission humaine d'Ebola se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours.

Les plus lus

«Elle vivait l'enfer à la maison», «Son mari l'épiait tous les jours»
Voici ce qui va changer pour vous au mois d'octobre
Vincent Cerutti «avait l’habitude de mordre les fesses de ses collaboratrices»
Showtime ! Suivez le choc Barça - PSG en direct
Neuchâtel : le conseiller d’Etat Laurent Favre suscite l’ire des défenseurs du loup
Les démocrates bloquent tout – l'opposition est-elle de retour?