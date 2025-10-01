L'épidémie d'Ebola déclarée début septembre en République démocratique du Congo (RDC) a fait 42 morts, sur 64 cas confirmés, mais le risque de propagation régionale reste modéré, a déclaré l'OMS mercredi.

Sur cette photo fournie par Médecins Sans Frontières, des hommes se tiennent devant un centre de traitement Ebola dans la zone sanitaire isolée de Bulape, province du Kasaï, République démocratique du Congo, le 7 septembre 2025, qui a été mis en place à la suite de l'épidémie du virus Ebola de souche Zaïre. (MSF via AP, fichier) AP

Keystone-SDA ATS

Le virus Ebola reste souvent mortel malgré de récents vaccins et traitements. Cette fièvre hémorragique hautement contagieuse a fait 15'000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. L'épidémie d'Ebola la plus meurtrière en RDC, survenue entre 2018 et 2020, avait fait près de 2300 morts pour 3500 malades.

Une campagne de vaccination a été lancée mi-septembre en RDC, après l'annonce d'une résurgence d'Ebola dans la province centrale du Kasaï.

A ce stade, 64 cas d'Ebola ont été enregistrés en RDC, dont «42 sont morts», a déclaré le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message posté mercredi sur le réseau X.

L'OMS a présenté mercredi un plan de réponse visant à contenir l'épidémie dans la province du Kasaï. L'organisation y juge le risque de propagation «élevé» au niveau national, mais modéré dans les autres pays de la région, et faible au niveau global.

Selon l'OMS, la flambée est alimentée par l'insuffisance du matériel de protection, «un traçage des contacts incomplet, une détection tardive et des pratiques funéraires non sécurisées».

Envois de vaccins

«La forte mobilité de la population» et «le recours aux tradipraticiens» mettent «à l'épreuve un système de santé déjà fragile et augmentent le risque de propagation géographique», ajoute l'organisation.

Le taux de mortalité de cette nouvelle flambée est estimé par l'OMS à 45,7%.

Lors des précédentes, ce taux a fluctué entre 25% et 90%.

La souche Zaïre du virus est à l'origine de cette nouvelle épidémie. Il n'existe pas de vaccin contre toutes les souches, au nombre de six, dont trois (Bundibugyo, Soudan, Zaïre) ont déjà provoqué de grandes épidémies.

Le Groupe international de coordination sur l'approvisionnement en vaccins (IGC), qui gère le stock mondial de vaccins contre plusieurs virus dont Ebola, a approuvé l'envoi d'environ 45'000 doses supplémentaires vers la RDC, selon l'OMS.

Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 au Zaïre, ancien nom de la RDC.

La transmission humaine d'Ebola se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours.