Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé dimanche les forces rwandaises à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo et à cesser leur soutien au groupe antigouvernemental M23 engagé dans des combats contre l'armée congolaise.

Les troupes gouvernementales congolaises se déploient à l'extérieur de Goma, en République démocratique du Congo, alors que les rebelles du M23 se rapprochent de la ville. ATS

Antonio Guterres, qui n'avait jusqu'à présent pas aussi clairement dénoncé Kigali, est «profondément préoccupé par l'escalade de la violence» et appelle «les Forces rwandaises de défense à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC», selon un communiqué de son porte-parole.

Des combats intenses aux portes de la grande ville de Goma ont repris dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), entre l'armée congolaise et le groupe antigouvernemental du M23. Cette milice est soutenue par le Rwanda et son armée.

Le Conseil de Sécurité de l'ONU tient une réunion en urgence dans la journée après l'intensification des combats qui fait craindre un embrasement régional.