L'ONU évalue à 70% la probabilité d'une moyenne des températures des cinq prochaines années à plus de 1,5° en plus par rapport à la période préindustrielle. Celle d'une année la plus chaude au moins à une reprise d'ici 2029 atteint 80%, a-t-elle dit mercredi à Genève.

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) alerte sur l'augmentation des températures moyennes dans les cinq prochaines années (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Dans un rapport, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) alerte sur le fait que la probabilité moyenne sur les cinq prochaines années d'un dépassement des objectifs internationaux est largement supérieure par rapport à celle de 2024 à 2028. La part n'atteignait alors que 47%, alors qu'elle était à peine au-delà de 30% pour celle de 2023 à 2027.

L'OMM estime aussi à 86% la menace d'une année au moins au-delà des 1,5° sur la période 2025-2029. En revanche, le réchauffement à plus long terme, sur plusieurs décennies, reste pour le moment à environ 1,45°C, inférieur à cette barre souhaitée par la communauté internationale. Des dépassements provisoires des 1,5° mais également des 2° seront de plus en plus fréquents, affirme l'agence onusienne.

Parmi les autres indications, le changement climatique de l'Arctique devrait être trois fois et demi plus important que la moyenne mondiale. La concentration des glaces de mer devrait diminuer dans les mers de Barents, de Béring et d’Okhotsk. Chaque fraction de réchauffement a un effet pour les êtres humains et pour l'économie, rappelle encore l'OMM.

Côté précipitations, l'organisation s'attend à davantage de pluies au Sahel, dans le nord de l'Europe ou encore dans le nord de la Sibérie. Mais les conditions seront plus sèches dans le bassin de l'Amazone. Ce rapport laisse penser qu'il n'y aura «aucun répit dans les années à venir», a estimé la secrétaire générale adjointe de l'agence onusienne, Ko Barrett.

Chaque fraction de réchauffement intensifie les vagues de chaleur, les précipitations extrêmes, les sécheresses intenses, la fonte des calottes glaciaires, de la glace de mer et des glaciers ainsi que le réchauffement des océans et l’élévation du niveau de la mer, rappelle encore l'OMM.