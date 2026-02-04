«Regardez mon visage : j’ai l’air consciente?» : le récit glaçant d’une victime

Une victime présumée de Marius Borg Høiby s'est dite mercredi convaincue «à 100%» d'avoir été droguée avant, selon l'accusation, d'être violée par le fils de la princesse héritière de Norvège dans un domaine royal en 2018.

Ce scandale, le plus gros qui ait jamais éclaboussé la famille royale norvégienne, a terni l'image de l'institution dans le pays scandinave (archives). IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse Basile Mermoud

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, M. Høiby doit répondre de 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences sur d'ex-compagnes. Le jeune homme de 29 ans conteste les accusations les plus graves, notamment les viols présumés, passibles au total de jusqu'à 16 ans de prison.

Au deuxième jour du procès qui embarrasse la monarchie norvégienne, une première victime présumée a repris le témoignage entamé la veille sur le viol qu'elle aurait subi lors d'une after party.

Les faits se seraient produits dans la nuit du 19 au 20 décembre 2018 dans la maison dont M. Høiby dispose sur le domaine de Skaugum où réside le couple princier, en dehors d'Oslo.

Elle n'en a pris pleinement connaissance que des années plus tard lorsque, convoquée pour une audition par la police, cette dernière lui a montré des photos et vidéos incriminantes saisies chez l'accusé, et sur lesquelles elle semble inconsciente selon les enquêteurs.

«Je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas croire que Marius me ferait quelque chose comme ça. C'est une trahison et un choc», a-t-elle dit, en se remémorant le moment où ces documents lui ont été présentés.

Lors de cette after party, après une brève relation sexuelle qu'elle dit avoir interrompue, elle aurait été victime d'un viol alors qu'elle n'était pas en état de résister, selon l'accusation.

Elle-même ne se souvient pas de s'être endormie sur les lieux cette nuit-là, évoquant «un gros trou noir». Les photos et vidéos en cause n'ont pas été montrées aux médias qui ont aussi l'obligation de ne pas dévoiler l'identité de cette femme.

«Regardez mon visage: est-ce que j'ai l'air consciente? On voit bien que je suis complètement inconsciente. On dirait même que je ne respire pas», a-t-elle dit mercredi au sujet des images.

«Je soupçonne que j'ai peut-être ingéré quelque chose à mon insu», a-t-elle dit. «C'est ce que je crois, à 100%», a-t-elle répondu, à la question de savoir si elle pensait avoir été droguée. La défense a rétorqué qu'elle avait dit le contraire lors de son audition par la police, où elle aurait déclaré ne pas avoir eu le sentiment d'avoir été droguée.

Versions opposées

Les quatre viols supposés --dont l'un aurait été commis alors que M. Høiby était en vacances avec le prince Haakon dans les îles Lofoten en 2023-- ont tous eu lieu après des rapports consentis, souvent après des soirées arrosées alors que les victimes n'étaient pas en état de se défendre, selon l'accusation.

La défense, de son côté, argue qu'il s'agissait à chaque fois de «relations sexuelles parfaitement normales et consenties». «C'est un milieu où la consommation de drogues est importante, pas seulement d'alcool, mais aussi de substances illégales comme la cocaïne et d'autres», a affirmé l'avocate de M. Høiby, Ellen Holager Andenæs, mardi.

«Il ne faut pas non plus cacher le fait que le sexe occupe une place très importante dans ce qui se passe dans ce milieu», a-t-elle ajouté. M. Høiby doit normalement donner sa version des faits à 13H00 (12H00 GMT).

Des doutes demeurent cependant sur sa capacité à venir à la barre. Mardi, il était apparu très agité, secouant nerveusement les mains et les jambes. «On va voir», a répondu l'un de ses avocats Petar Sekulic à son arrivée au tribunal mercredi, alors que la presse lui demandait si son client était prêt à s'exprimer.

Ce scandale, le plus gros qui ait jamais éclaboussé la famille royale norvégienne, a terni l'image de l'institution dans le pays scandinave. Le couple princier n'assistera pas au procès hautement médiatisé et qui doit durer sept semaines.

Le palais royal a confirmé mercredi que Mette-Marit repoussait «jusqu'à nouvel ordre» un voyage à l'étranger qu'elle avait prévu. Tiraillée entre ses rôles de mère et de future reine, la princesse mène déjà d'autres combats.

Suite à la publication de nouveaux documents aux États-Unis, elle doit depuis ce week-end répondre de ses liens passés et apparemment étroits avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. A 52 ans, elle lutte aussi contre une maladie pulmonaire incurable qui risque de lui valoir bientôt une transplantation périlleuse.