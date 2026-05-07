Une amourette entre deux juges fait trembler le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral veut faire la lumière sur la relation intime entre deux de ses juges. Deux experts externes ont été chargés de faire la lumière sur cette affaire. La Cour plénière du TF tiendra en outre une réunion extraordinaire mercredi prochain pour en discuter.

Les deux experts devront «clarifier de manière indépendante» les faits liés à la relation entre les deux juges du Tribunal fédéral (image d'illustration). ATS

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La relation entre les deux juges a été révélée vendredi dernier par l'hebdomadaire Weltwoche. Ces faits «concernent tant les usages au Tribunal fédéral que des questions juridiques», souligne la haute cour jeudi. La loi sur le TF stipule en effet que «ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun».

Suite à cette révélation, la Commission administrative du TF a «immédiatement» entendu les deux juges. Ceux-ci ont indiqué que leur relation n'a débuté qu'après la fin de leurs mandats au sein de la commission administrative, dont ils étaient tous deux membres en 2023 et 2024. Et qu'elle était terminée avant la publication de l'article de la Weltwoche.

Indépendance à garantir

Lundi, la commission a décidé de faire appel à deux d'experts pour «faire la lumière sur les faits et établir un rapport». Il s'agit de Maya Hertig, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Genève, et de l'ancien président du Tribunal cantonal vaudois Jean-François Meylan.

L'indépendance du Tribunal fédéral «constitue un élément central de l'Etat de droit suisse et doit être garantie à tous les niveaux», souligne le communiqué.

La Cour plénière du TF - qui réunit l'ensemble des juges fédéraux ordinaires - consacrera par ailleurs une séance extraordinaire à cette affaire mercredi prochain. Elle devra notamment discuter d'une «éventuelle précision à appporter aux ‹Usages au sein du collège des juges au Tribunal fédéral›».

Pour la commission administrative, il s'agit de «définir sans équivoque les attentes en matière de comportement pour le cas où une relation sentimentale naîtrait entre deux juges après leur entrée en fonction».