  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Epstine, ça fait plus russe» «Relents antisémites» : Mélenchon provoque la polémique autour du nom d’Epstein

Basile Mermoud

27.2.2026

Loin de jouer la carte de l'apaisement, Jean-Luc Mélenchon a réveillé le procès en antisémitisme qui lui est fait, après avoir ironisé sur la prononciation du nom «Epstein» jeudi à Lyon. Ce qu'il a vigoureusement réfuté, en dénonçant une «manipulation médiatique».

Mélenchon suscite l'indignation en ironisant sur

Mélenchon suscite l'indignation en ironisant sur "Epstein"

Le leader de LFI a suscité l'indignation et déclenché de nouvelles accusations d'antisémitisme après avoir ironisé sur la prononciation du nom "Epstein", dont le dossier éclabousse des responsables économiques et politiques du monde entier.

27.02.2026

Agence France-Presse

27.02.2026, 15:39

27.02.2026, 16:18

Au cours d'un meeting de soutien à la candidate Insoumise aux municipales à Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, le triple candidat à la présidentielle s'est fendu, entre attaque des médias et défense du groupe dissous Jeune Garde, d'une incidente sur l'affaire du criminel sexuel new-yorkais Jeffrey Epstein, qui éclabousse responsables politiques et économiques du monde entier.

«Je voulais dire Epstine pardon, ça fait plus russe Epstine», a-t-il lancé. «Alors maintenant, vous direz Epstine au lieu d'Epstein, Frankenstine au lieu de Frankenstein», a-t-il poursuivi avant d'ajouter: «eh bien voilà, tout le monde comprend comment il faut faire», devant une salle hilare.

«Connaître la vérité». Affaire Epstein: Hillary Clinton réclame d'entendre Trump

«Connaître la vérité»Affaire Epstein: Hillary Clinton réclame d'entendre Trump

Ce n'était pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon ironisait en meeting sur ce point depuis la publication des dossiers Epstein. Mais cette fois, les condamnations ont immédiatement fusé.

Le président du Crif, Yonathan Arfi, a rappelé sur X que «en anglais, Epstein se prononce Epstine. Les journalistes ne font donc que prononcer un nom américain... à l'américaine». «Voir dans cette prononciation une manipulation est un délire complotiste aux vrais relents antisémites», a-t-il ajouté.

«Toutes les limites ont été franchies par Jean-Luc Mélenchon (...) L'antisémitisme est une monstruosité», a dénoncé l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, tandis que le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui vient de classer LFI à l'extrême gauche pour les prochaines municipales, a dénoncé des «propos abjects».

«C'était il y a 15 jours», a pour sa part réagi Emmanuel Macron en repartageant un de ses discours tenu au milieu du mois où il ciblait «l'antisémitisme d'extrême gauche».

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella, dont le parti s'est engagé dans une dédiabolisation, a dénoncé un meeting «brutal, qui fait froid dans le dos, aux relents ouvertement antisémites».

«Dégoût»

Car plus que jamais, à deux semaines des municipales et un peu plus d'un an de la présidentielle, le probable futur candidat LFI à l'Elysée embrasse son style du «bruit et de la fureur» et clive. Les tentatives - habituelles avant une présidentielle - de lisser son image, comme en début d'année avant la mort du militant d'extrême droite Quentin Deranque, semblent bien lointaines.

Même chez les anciens alliés de gauche de LFI, la sortie a indigné. «Est antifasciste celui qui combat le fascisme, pas celui qui en réutilise les ressorts les plus dangereux», a tweeté le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

«Rien ne va dans ces propos. Rien. Ça suffit maintenant !», s'est encore exclamée la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier, quand l'ancien président François Hollande a accusé celui qu'il a côtoyé au Parti socialiste d'avoir «fini par tomber dans les formules antisémites».

Devant cette avalanche de condamnations, le leader Insoumis a riposté par l'attaque. «J'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec Epstine un nom pour russifier le problème. Consternante réaction de ceux qui y voient de l'antisémitisme», a-t-il déclaré sur X, y notant une manière de «susciter délibérément la violence contre LFI».

Pour lui, «l'antisémitisme est du côté de ceux qui veulent tout ramener à ce sujet». «Les Insoumis ont, les premiers, dénoncé les instrumentalisations antisémites de l'affaire Epstein», a affirmé son premier lieutenant Manuel Bompard en dénonçant «une cabale» contre le mouvement de gauche radicale.

«Il le mérite!». A Londres, des Britanniques accueillent avec joie l'arrestation d'Andrew

«Il le mérite!»A Londres, des Britanniques accueillent avec joie l'arrestation d'Andrew

Les accusations d'antisémitisme, ou d'ambivalence sur la question, se multiplient contre Jean-Luc Mélenchon, notamment depuis les attaques du 7-Octobre 2023 en Israël.

Comme quand il avait estimé que l'antisémitisme était «résiduel» en France en 2024 alors que les attaques contre la communauté juive étaient en très nette augmentation dans le pays.

Ou comme quand il avait ciblé son ancien protégé, le député socialiste Jérôme Guedj, issu d'une famille juive séfarade, en évoquant «la laisse de ses adhésions». Jean-Luc Mélenchon a toujours nié ces accusations. Les Insoumis rappellent régulièrement qu'aucun élu de leur mouvement n'a été condamné par la justice pour des propos antisémites.

Les plus lus

Drame à Milan : un tramway déraille, faisant un mort et près de 20 blessés
Le Pakistan bombarde Kaboul et déclare «une guerre ouverte»
Bill Clinton : «Je n’ai rien vu et je n’ai rien fait de mal»
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Le roi déchu Juan Carlos pourrait-il revenir en Espagne?