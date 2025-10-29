  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Folie fiscale» Remous en France : pour Sébastien Lecornu, il ne faut pas «toucher à la vache»

Gregoire Galley

29.10.2025

Après l'adoption à l'Assemblée nationale de taxes visant les grandes entreprises, le gouvernement et la droite s'alarment d'une «surenchère fiscale», rendant le chemin de crête de Sébastien Lecornu toujours plus étroit d'autant que la gauche attend toujours des mesures sur les «ultra-riches», taxe Zucman ou autre véhicule.

Le chemin de crête de Sébastien Lecornu est toujours plus étroit.
Le chemin de crête de Sébastien Lecornu est toujours plus étroit.
IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse

29.10.2025, 16:08

«La justice fiscale a laissé place à la surenchère fiscale», a mis en garde mercredi le ministre de l'Économie Roland Lescure. Dans la ligne de mire du macroniste, le vote mardi par une alliance de la gauche et du RN d'un «impôt universel» sur les multinationales.

Cette mesure, qui vise à taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France et lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale, pourrait rapporter 26 milliards d'euros au budget de l'État, selon ses défenseurs.

«Des multinationales en France, avec des outils pour mettre des bénéfices dans les paradis fiscaux, payent moins d'impôt (proportionnellement) que par exemple un boulanger», a argumenté la présidente des députés LFI Mathilde Panot.

«En gros, Starbucks (souvent cité comme cas emblématique de l'optimisation fiscale, NDLR) paiera enfin 25% d'impôt en France», a renchéri le RN Jean-Philippe Tanguy.

Mais pour le ministre, ces mesures «isolent la France et l'exposent à une fuite des sièges sociaux». Elles seraient en outre «inapplicables» car «incompatibles avec les 125 conventions fiscales bilatérales signées par la France».

Autre mesure votée largement, cette fois-ci avec le bloc central, le doublement de la taxe Gafam, qui cible les grandes entreprises de la tech, passant de 3 à 6% en dépit de l'opposition du gouvernement, inquiet d'éventuelles représailles commerciales de l'administration Trump.

M. Lescure peut au moins se réjouir que «ses appels à la prudence» aient été entendus, les députés ayant initialement soutenu en commission un taux de 15% en miroir des droits de douane infligés par les Américains.

Mais le vote de ces taxes a poussé le président des Républicains (LR), Bruno Retailleau, à dénoncer mercredi une «folie fiscale». L'ancien ministre de l'Intérieur a également critiqué une hausse gouvernementale de deux milliards d'euros de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Mais le gouvernement répond qu'il s'agit de financer des amendements... LR supprimant le gel du barème de l'impôt sur le revenu et défiscalisant l'intégralité des heures supplémentaires.

En tout cas, ce «choc fiscal» rend le budget «encore moins votable qu'hier» aux yeux de M. Retailleau qui juge «le coût de la stabilité politique exorbitant».

A l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a relativisé ces votes, rappelant qu'on n'est «qu'au tout début du processus parlementaire». «Les votes qui ont déjà eu lieu ne sont pas la copie finale», a-t-elle assuré.

France. Le Sénat «rétablira la réforme des retraites» si nécessaire

FranceLe Sénat «rétablira la réforme des retraites» si nécessaire

Amendement de compromis ?

M. Retailleau pense d'ailleurs que la première partie du budget sur les recettes «sera refusée par l'Assemblée» et donc que ce sera le Sénat «qui devra reprendre la copie».

Mais les députés LR s'aligneront-ils sur leur président sénateur après avoir déjà pris leurs distances avec lui ces dernières semaines sur la censure ?

Devant la presse mardi, le rapporteur général LR du Budget, Philippe Juvin, s'était ainsi montré moins alarmiste: «On est sur un budget qui garde un équilibre qui est à peu près celui du texte initial, donc ce n'est pas la catastrophe».

La fiscalité va continuer d'alimenter les tensions dans les prochains jours, cette fois-ci à travers la discussion prévue a priori vendredi sur les patrimoines des très riches.

Du fait de l'opposition résolue du bloc central, de la droite et du RN, la taxe Zucman aura du mal à être votée, que ce soit dans sa forme initiale (un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros) ou modifiée (3% à partir de 10 millions d'euros, mais en excluant les entreprises innovantes et familiales).

Si Sébastien Lecornu, qui pourrait assister aux débats lui-même, s'est dit opposé à «toucher à la vache» (le patrimoine professionnel), il ne s'est en revanche pas opposé à discuter du «partage du lait» (les revenus générés).

D'autant que le PS menace l'exécutif de censure s'il n'évoluait pas sur le sujet. Un amendement de compromis pourrait donc être encore présenté par le gouvernement au moment des débats. «Il y a encore du travail», a indiqué Mme Bregeon.

Selon un cadre socialiste, un compromis est possible entre la taxe proposée par le PS, l’impôt sur la fortune financière réclamé par le RN et la taxe sur les holdings défendue par le bloc central.

Lecornu écorché. «On sera vite en confrontation avec le gouvernement» - Tempête au Sénat !

Lecornu écorché«On sera vite en confrontation avec le gouvernement» - Tempête au Sénat !

Les plus lus

Une touriste se réveille dans un paradis de vacances et voit l’horreur !
Poutine provoque Trump et teste une arme qui fait froid dans le dos !
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !
Casse au Louvre : les deux suspects ont partiellement reconnu les faits
«Les Etats-Unis envoient un signal très clair» - Trump veut imposer sa loi
Swiss lance un mauvais signal à l’aéroport de Genève