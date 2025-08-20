Le ministre syrien des affaires étrangères Assaad Al-Chaibani a rencontré mardi une délégation israélienne à Paris pour discuter de la «désescalade» entre les deux pays voisins, en vue de renforcer la «stabilité dans la région», a annoncé l'agence officielle syrienne Sana.

Le ministre syrien des affaires étrangères Assaad Al-Chaibani a rencontré mardi une délégation israélienne à Paris pour discuter de la «désescalade» entre les deux pays voisins (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les délégations des deux pays ont également évoqué la «surveillance du cessez-le-feu» dans la région à majorité druze de Soueida, où des violences intercommunautaires ont fait plus de 1400 morts, selon une ONG, et entraîné l'intervention d'Israël, selon la même source.

Les échanges ont aussi porté sur la question d'un retour à l'accord de désengagement de 1974 entre les deux pays, qui avait créé une zone tampon.

«Ces discussions se déroulent sous médiation américaine, dans le cadre d'efforts diplomatiques visant à renforcer la sécurité et la stabilité en Syrie et à préserver l'unité et l'intégrité de son territoire», a ajouté l'agence syrienne.

Techniquement en guerre

La Syrie et Israël sont toujours techniquement en état de guerre, mais plusieurs autres rencontres diplomatiques ont déjà eu lieu en juillet en vue de la «désescalade».

Les affrontements ont opposé des combattants de la minorité druze, qu'Israël affirme vouloir protéger, à des tribus sunnites. En juillet, Israël a bombardé le palais présidentiel et le quartier général de l'armée syrienne à Damas pour forcer les troupes gouvernementales, qui s'étaient déployées à Soueida, à s'en retirer.

Un cessez-le-feu a été proclamé par les autorités le 19 juillet, après une déclaration de Washington affirmant avoir négocié une trêve entre Israël et la Syrie afin d'éviter une escalade. La trêve fragile tient depuis, mais la tension reste vive dans la province de Soueida.

Depuis la chute en décembre du président syrien Bachar al-Assad et l'arrivée du nouveau pouvoir islamiste, Israël a mené des centaines de frappes en Syrie et des incursions dans le sud de la Syrie.