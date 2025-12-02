Jared Kushner, gendre de Donald Trump, participera à la réunion prévue mardi au Kremlin entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff au sujet du plan des Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin.

Keystone-SDA ATS

«Poutine recevra M. Witkoff au Kremlin. Jared Kushner sera avec lui», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP, précisant que la rencontre débuterait «après 17h00 (14h00 GMT, ndlr)».