Ukraine Rencontre Witkoff-Poutine à Moscou: le gendre de Trump y participera

ATS

2.12.2025 - 12:28

Jared Kushner, gendre de Donald Trump, participera à la réunion prévue mardi au Kremlin entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff au sujet du plan des Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin.

Jared Kushner, gendre de Donald Trump, participera à la réunion prévue mardi au Kremlin entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff au sujet du plan des Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin. (AP Photo/Terry Renna)
Jared Kushner, gendre de Donald Trump, participera à la réunion prévue mardi au Kremlin entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff au sujet du plan des Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin. (AP Photo/Terry Renna)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.12.2025, 12:28

«Poutine recevra M. Witkoff au Kremlin. Jared Kushner sera avec lui», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP, précisant que la rencontre débuterait «après 17h00 (14h00 GMT, ndlr)».

Accord de paix. Washington «très optimiste», Witkoff en route pour Moscou

Accord de paixWashington «très optimiste», Witkoff en route pour Moscou

