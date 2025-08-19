  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rencontre Zelensky-Poutine Macron: «Ce sera un pays neutre, peut-être la Suisse, je plaide pour Genève»

ATS

19.8.2025 - 08:45

La rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine devrait avoir lieu en Europe, a indiqué le président français Emmanuel Macron. Il plaide pour qu'elle se tienne à Genève.

Emmanuel Macron estime que la rencontre doit se tenir dans un Etat neutre. Il propose la ville de Genève à ce titre (archives).
Emmanuel Macron estime que la rencontre doit se tenir dans un Etat neutre. Il propose la ville de Genève à ce titre (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.08.2025, 08:45

19.08.2025, 09:17

«Plus qu'une hypothèse, c'est même la volonté collective», a déclaré M. Macron dans un entretien diffusé mardi sur LCI, interrogé sur la tenue en Europe de cette rencontre annoncée à l'issue de la réunion à Washington entre Donald Trump et plusieurs dirigeants européens.

«Ce sera un pays neutre, et donc peut-être la Suisse, je plaide pour Genève, ou un autre pays. La dernière fois qu'il y a eu des discussions bilatérales, c'était à Istanbul», a-t-il rappelé. La veille, la Première ministre italienne Giorgia Meloni avait pour sa part proposé que la rencontre se tienne à Rome.

Sur la sécurité de l'Ukraine, le chef de l'État français a annoncé l'organisation, avec le Royaume-Uni, d'une réunion dès ce mardi à midi de la ‹coalition des volontaires», «les 30 pays qui travaillent sur des garanties de sécurité pour les tenir au courant de ce qui a été décidé».

L'Ukraine décidera des concessions

«Dans la foulée, on lance le travail concret avec les Américains et donc, dès demain (mardi), nos conseillers diplomatiques, ministres, chefs d'état major lancent le travail pour voir qui est prêt à faire quoi».

Sur les concessions territoriales, «c'est à l'Ukraine de les faire (...) L'Ukraine fera les concessions qu'elle estime justes et bonnes», a-t-il dit.

«En tout cas, faisons très attention quand on parle d'une reconnaissance de droit. N'actons pas des reconnaissances de droit, c'est-à-dire que des pays garants de l'ordre international puissent dire 'on peut prendre des territoires par force› parce qu'on ouvre une boîte de Pandore», a-t-il prévenu.

Les plus lus

«Ils veulent du jambon et du melon» - Les restaurateurs alpins désespèrent
La toile s'emballe après la découverte de quatre corps dans la Seine
Banques: vers la fin des billets au guichet?
L’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati
La Suisse offrira «l'immunité» à Poutine s'il «vient pour une conférence de paix»
Macron: «Poutine est un prédateur, un ogre à nos portes»