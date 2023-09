Onze mille membres des forces de l'ordre, des dizaines de blindés: les autorités ont mis le paquet pour reprendre mercredi le contrôle de la plus célèbre prison du Venezuela, Tocoron. Le pénitencier était entièrement sous la coupe du gang criminel Tren de Aragua.

Les 2500 prisonniers de Tocoron vont être transférés dans d'autres établissements pénitentiaires. ATS

La prison va être complètement vidée et les 2500 prisonniers transférés dans d'autres établissements. Selon une enquête d'une journaliste, la police jusqu'ici restait à l'extérieur et la gestion de la prison était entre les mains de la bande qui rackettait les prisonniers, mais offrait des services peu habituels avec piscine, zoo, salles de paris et terrains de sport, comme l'ont confirmé plusieurs femmes de détenues.

Dans un communiqué, le gouvernement vénézuélien s'est félicité de l'opération «couronnée de succès» et du «contrôle absolu du pénitencier de Tocoron».

Les forces de l'ordre ont investi la prison vers 07h00 du matin, lançant «des grenades» et tirant des coups de feu, selon des témoignages de femmes qui étaient à l'intérieur mais aussi d'habitants du village de Tocoron, qui jouxte la prison.

Des évasions

Il n'y a pas eu de réponse des détenus. L'opération a duré une vingtaine de minutes. Pour le moment, il n'était pas possible d'obtenir un bilan officiel.

Plusieurs détenus ont profité de la confusion pour s'échapper. Le sort du chef du Tren de Aragua, Hector Guerrero Flores dit «Niño guerrero» (enfant guerrier), n'est pas connu.

Le Tren de Aragua, qui compterait quelque 5000 membres, est apparu en 2014, opérant dans des activités mafieuses «classiques»: enlèvements, braquages, drogue, prostitution, extorsion. Il a étendu son emprise à d'autres activités, certaines légales, mais aussi à l'orpaillage et l'exploitation minière illégale dans tout le Venezuela et au moins huit autres pays d'Amérique latine.

