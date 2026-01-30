  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Politique de Trump Reprise des vols d'expulsion de migrants entre Bogota et Washington

ATS

30.1.2026 - 20:44

La Colombie a annoncé jeudi soir la reprise des vols d'expulsion de migrants depuis les Etats-Unis à bord d'appareils colombiens, après huit mois de suspension et à quelques jours de la rencontre prévue entre les présidents Gustavo Petro et Donald Trump.

La Colombie a annoncé jeudi soir la reprise des vols d'expulsion de migrants depuis les Etats-Unis à bord d'appareils colombien (photo d'illustration, archives).
La Colombie a annoncé jeudi soir la reprise des vols d'expulsion de migrants depuis les Etats-Unis à bord d'appareils colombien (photo d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

30.01.2026, 20:44

Le ministère colombien des Affaires étrangères a affirmé sur X que des avions militaires garantiraient aux sans-papiers expulsés par les Etats-Unis un «traitement digne».

Les dirigeants des deux pays doivent se retrouver mardi prochain à la Maison Blanche, après un an d'échanges acerbes depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier 2025.

Le président de gauche Gustavo Petro avait notamment empêché il y a un an l'arrivée de vols américains transportant des personnes expulsées, dénonçant des mauvais traitements et le fait qu'elles arrivaient menottées, ce qui avait déclenché une crise diplomatique entre ces deux pays traditionnellement alliés.

Bogota avait ensuite envoyé des avions pour aller chercher ses citoyens et autorisé l'atterrissage d'avions américains à condition que les droits des migrants soient respectés. En mai, le gouvernement colombien avait toutefois suspendu les autorisations, arguant que Washington ne respectait pas les accords conclus.

Trump comparé à Hitler

La crise liée aux expulsions, sur fond d'offensive de Donald Trump contre l'immigration illégale, a été le premier de nombreux différends entre Bogota et Washington, jusqu'alors habitués à coopérer en matière de sécurité.

M. Petro est allé jusqu'à comparer son homologue américain à Adolf Hitler et, lors d'une visite à New York, a demandé aux forces de l'ordre américaines de lui désobéir.

Le républicain a de son côté retiré au président colombien son visa, qu'il a traité de «baron de la drogue» et à qui il a imposé des sanctions financières, l'accusant de ne pas combattre le trafic de drogue.

M. Trump a aussi fait planer une menace d'intervention militaire sur le sol colombien.

Les dirigeants ont fini par avoir une conversation téléphonique le 8 janvier, employant un ton cordial et s'accordant sur une entrevue le 3 février.

Celle-ci devrait leur permettre d'aborder des stratégies pour lutter ensemble contre le narcotrafic en Colombie, premier producteur mondial de cocaïne.

Les plus lus

L'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions
Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
Incident chez Givaudan à Vernier sous contrôle
L'Iran veut conclure un accord avec les Etats-Unis