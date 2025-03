Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir devant le Congrès américain l'arrestation et l'extradition vers les Etats-Unis d'un responsable de l'EI soupçonné d'avoir préparé l'attentat près de l'aéroport de Kaboul en août 2021. L'attaque avait coûté la vie à 13 soldats américains.

Keystone-SDA ATS

«Il y a trois ans et demi, des terroristes de l'Etat islamique ont tué 13 militaires et plein d'autres personnes lors de l'attentat d'Abbey Gate, pendant ce retrait catastrophique et incapable», a rappelé le président américain, qui a toujours critiqué avec virulence la gestion par son prédécesseur à la Maison-Blanche, Joe Biden, du chaotique retrait militaire américain d'Afghanistan.

«Ce soir, j'ai l'honneur d'annoncer que nous venons d'arrêter le terroriste responsable de cette atrocité. Il est, en ce moment même, en chemin vers ici pour faire face rapidement au glaive de la justice américaine», a annoncé le milliardaire américain.

«Je veux surtout remercier le gouvernement pakistanais de nous avoir aidés à arrêter ce monstre. C'est un très grand jour pour ces 13 familles», a-t-il ajouté.

Selon le site d'informations en ligne «Axios», ce responsable de l'EI, qualifié de «cerveau» de l'attentat par un responsable américain, est attendu mercredi aux Etats-Unis pour être poursuivi par la justice. Toujours selon la même source, il aurait été arrêté par les Pakistanais, sur la base d'informations de la CIA.

L'Etat islamique au Khorassan, une branche de l'EI, a tué 170 Afghans et 13 soldats américains lors de cet attentat.

En avril 2023, la Maison-Blanche avait annoncé la mort d'un autre responsable de l'EI impliqué dans la préparation de cet attentat.