«Un colossal but contre son camp» : l’ONU critique la politique de Trump

Le secrétaire exécutif de l'ONU Climat a critiqué jeudi la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis d'un traité de référence sur le climat. Il a qualifié cette décision de «colossal but contre son camp».

Simon Stiell, secrétaire exécutif de la CCNUCC, a regretté un «colossal but contre son camp qui laissera les Etats-Unis moins sûrs et moins prospères». Mais «les portes restent ouvertes», a-t-il souligné. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le président américain a lancé une nouvelle charge contre la diplomatie climatique, ordonnant le retrait des Etats-Unis d'un traité et du comité scientifique de référence sur le climat, organisations parmi des dizaines identifiées par Washington comme ne servant «plus les intérêts américains».

Le décret signé mercredi par le président américain ordonne au total le retrait des Etats-Unis de 66 organisations, dont environ une moitié liée à l'ONU, a annoncé la Maison Blanche, une décision que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres «regrette».

Parmi elles, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), traité fondateur de tous les autres accords climatiques internationaux, conclu en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio. Un retrait effectif un an après la notification officielle, pas encore reçue par l'ONU.

«Les portes restent ouvertes»

Simon Stiell, secrétaire exécutif de la CCNUCC, a regretté un «colossal but contre son camp qui laissera les Etats-Unis moins sûrs et moins prospères». Mais «les portes restent ouvertes», a-t-il souligné.

C'est dans son cadre qu'a notamment été signé l'accord de Paris de 2015, dont Donald Trump a claqué la porte une deuxième fois dès son retour à la Maison Blanche il y a un an. Lors de son premier mandat, il avait également quitté l'accord de Paris, mais pas la CCNUCC, permettant à Washington de continuer à participer aux conférences annuelles sur le climat.

Le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, a déploré une décision «malheureuse» du deuxième émetteur mondial. Ce retrait supplémentaire «est un coup majeur pour l'action climatique mondiale, fracturant le consensus durement gagné et posant le plus grand défi aux efforts climatiques depuis l'adoption de l'accord de Paris», a déclaré l'analyste Li Shuo, de l'Asia Society Policy Institute.

Défi juridique

Cette annonce pourrait également représenter un défi juridique: la Constitution américaine permet au président de rejoindre un traité après un vote de deux tiers des sénateurs, mais ne dit rien sur sa sortie.

Jean Su, avocate pour le Centre de la diversité biologique, a jugé qu'il était «illégal pour le président de sortir unilatéralement d'un traité qui requiert un vote de deux tiers du Sénat».

Le décret ordonne également le retrait des Etats-Unis du groupe d'experts scientifiques de l'ONU sur le climat (Giec), la référence en matière de science climatique, ainsi que d'autres organisations liées à la protection de la planète, comme l'Agence internationale pour les énergies renouvelables ou l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Le Trésor américain a aussi annoncé la sortie du Fonds vert pour le climat (GCF), qui aide les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter au changement climatique.

Egalité hommes-femmes

En septembre, depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump avait provoqué de vives réactions en s'en prenant sans détours à la science climatique. Il avait qualifié le réchauffement de «plus grande arnaque de notre histoire» et fait l'éloge du charbon «propre et magnifique».

Le climat n'est pas la seule cible de l'administration Trump qui s'en prend à d'autres principes défendus par les Objectifs de développement durable de l'ONU destinés à améliorer l'avenir de l'humanité, comme l'égalité femme-homme. Le décret publié mercredi ordonne par exemple la sortie des Etats-Unis du Fonds des Nations unies pour la population, spécialisé dans la santé de la mère et de l'enfant, et d'ONU-Femmes.

«Que ce soit sur le climat, la protection des enfants des violences ou les questions de genre, nous continuons notre travail avec détermination», a réagi jeudi le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric.

«Idéologie progressiste»

Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a accusé les organisations visées de promouvoir une «idéologie progressiste», dénonçant notamment «les campagnes pour 'l'égalité de genre' et l'orthodoxie climatique».

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a largement coupé l'aide américaine à l'étranger, amputant les budgets de nombreuses agences onusiennes forcées de réduire leurs activités humanitaires sur le terrain. Il a plus généralement accusé l'ONU d'être «très loin de réaliser son potentiel» et n'a pas payé la contribution américaine au budget ordinaire de l'organisation en 2025.