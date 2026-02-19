  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Syrie La presse annonce le retrait prochain des soldats américains

ATS

19.2.2026 - 05:59

Les Etats-Unis prévoient de retirer l'ensemble de leurs 1000 soldats de Syrie au cours des deux prochains mois, selon la presse américaine. Les forces américaines ont déjà amorcé leur retrait de deux bases militaires.

Les Etats-Unis soutiennent les forces kurdes en Syrie dans leur lutte contre les djihadistes de l'EI depuis 2014 (archives).
Les Etats-Unis soutiennent les forces kurdes en Syrie dans leur lutte contre les djihadistes de l'EI depuis 2014 (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 05:59

19.02.2026, 07:02

Washington mettra fin à sa présence dans le pays, a indiqué le Wall Street Journal, après que le gouvernement syrien a étendu son contrôle sur le territoire et a annoncé à la fin janvier être parvenu à un accord pour intégrer à l'Etat syrien les forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes, qui jouaient un rôle-clé dans la lutte contre l'Etat islamique (EI).

Le média CBS a également fait état de ce projet, citant des responsables américains sous couvert d'anonymat.

Les forces américaines présentes en Syrie ont récemment amorcé leur retrait, notamment la semaine dernière des bases d'al-Tanf et d'al-Chaddadi, utilisées dans le cadre de la lutte menée par la coalition internationale contre l'EI. Les Etats-Unis avaient soutenu les forces kurdes dans leur lutte contre les djihadistes de l'EI à partir de 2014.

Soutien à al-Chareh

Mais après le renversement du président syrien Bachar al-Assad à la fin 2024 et l'arrivée au pouvoir de l'islamiste Ahmad al-Chareh, ils ont soutenu le nouveau chef d'Etat dans sa détermination à imposer son autorité sur l'ensemble du territoire.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est félicité dimanche de «la trajectoire» suivie par la Syrie, malgré «des jours difficiles».

Dernièrement, les Etats-Unis rassemblent aussi leur attention et leurs capacités militaires autour de l'Iran, qu'ils menacent de frapper si les deux ennemis ne parvenaient pas à conclure un accord au sujet du programme nucléaire iranien.

CNN et CBS ont rapporté mercredi que l'armée américaine était prête à mener des bombardements sur l'Iran dès ce week-end, même si le président américain Donald Trump n'a selon eux pas encore pris de décision finale.

Washington a dépêché deux porte-avions dans le golfe Persique et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases à travers la région.

Les plus lus

Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»
Les partis tentent d'empêcher une élue de parler de Crans-Montana à la TV
«On parle de viol par fellation ou de viol par pénétration digitale»
A Washington, une fuite d'eaux usées vire à l’empoignade politique !
Patrick Fischer «furieux» : «Nous voulions absolument cette médaille»
Une journaliste australienne fait le buzz aux JO – «Je n'aurais pas dû prendre un verre»