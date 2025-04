Les Suisses veulent rompre avec l'Oncle Sam

Genève canton le plus riche, des Suisses favorables une sécurité européenne, la prévision du masculinisme, le nucléaire et la mobilité font les titres de la presse dominicale.

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

LE MATIN DIMANCHE: Fort du plus gros bénéfice – 541 millions de francs – en 2024, le canton de Genève devrait devenir en 2028 le premier contributeur à la péréquation financière intercantonale, prévoit Le Matin Dimanche. Du jamais-vu depuis l’introduction du mécanisme en 2008. Selon les dernières prévisions de l’institut BAK, Genève devrait en effet dépasser Zoug et Zurich en 2028 avec un montant de 602 millions de francs. La ministre genevoise des finances Nathalie Fontanet relève toutefois dans le journal que ce chiffre de 602 millions pour 2028 et 2029 n’est pas encore définitif. Les prochaines prévisions BAK attendues en mai devront permettre d’affiner ces montants. La péréquation se calcule en effet avec un décalage de quatre ans.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: La population suisse souhaite, pour sa sécurité, s’éloigner des États-Unis et se rapprocher de l’Europe, selon un sondage représentatif de Tamedia publié dimanche et relayé par la SRF. Une grande majorité (82%) estime que Berne devrait privilégier les fournisseurs européens plutôt qu’américains lors d’achats d’armements: seuls 30% défendent encore l'achat de F-35 américains choisis par le Conseil fédéral, contre 66% qui n’en veulent plus. 77% des sondés sont favorables à une coopération plus étroite avec l'UE en matière de politique de sécurité. La coopération avec l’OTAN séduit aussi 71% des Suisses. S'il n'est toujours pas question d’adhésion, le tabou est moins clair: 56% des répondants l'excluent, 37% disent oui (18%) ou plutôt oui (19%). Cette option est même majoritaire parmi l’électorat de gauche et vert’libéral. L'idée du service militaire obligatoire pour les femmes est elle soutenue par 42% des sondés: 50% des hommes la soutiennent, mais 62% des femmes sont contre. Le sondage réalisé du 31 mars au 1er avril auprès de 35'132 personnes et une marge de 3,3 points de pourcentage.

LE MATIN DIMANCHE: Le conseiller national Christophe Clivaz (Vert-e-s/VS) veut que Berne agisse contre le masculinisme en Suisse. En mars dernier, le député a déposé une motion demandant de «collecter des données sur la diffusion d’idéologies masculinistes». La diffusion de cette mouvance qui prône la virilité exacerbée s’opérerait principalement auprès des jeunes hommes de 18-24 ans, selon des experts européens. Interpellé à plusieurs reprises sur la thématique, le Conseil fédéral se dit conscient du problème, mais ne prévoit pas pour l’heure de collecter des données, selon le journal. Stéphanie Lachat, codirectrice du Bureau fédéral de l’égalité relève qu’une recherche sur le sujet est d’ores et déjà menée par l’Université de Zurich et Männer.ch la faîtière d’associations régionales d’hommes qui œuvrent pour la parité.

NZZ AM SONNTAG: Les données des téléphones portables piratées par les autorités d'enquête en tant que preuves dans le cadre de la lutte contre le crime organisé sont sur la sellette. Soixante procédures y seraient liées en Suisse, écrit la NZZ am Sonntag, qui évoque un futur bras de fer juridique. Selon des juristes renommés, ces données ne peuvent pas être utilisées comme preuves devant un tribunal, cela va à l'encontre des règles de procédure pénale. Des dizaines de procédures contre la grande criminalité pourraient être concernées, selon le journal. Les premiers jugements cantonaux sont attendus cet été.

SONNTAGSZEITUNG: Des conseillers aux Etats du Centre se sont montrés ouverts à la construction de nouvelles centrales nucléaires, contrairement à la position exprimée jusqu'ici par leur parti. Le conseiller aux Etats zougois Peter Hegglin a proposé d'installer un nouveau réacteur sur le site existant de Gösgen (SO), écrit la Sonntagszeitung. Son collègue de parti st-gallois Benedikt Würth souhaite «examiner» la construction de nouvelles centrales nucléaires. Deux autres conseillers aux Etats centristes sont du même avis, mais n'ont pas souhaité être cités dans le journal. Les voix du Centre pourraient aider le camp bourgeois pro-nucléaire à obtenir une majorité pour de nouvelles centrales nucléaires.

SONNTAGSBLICK: La Confédération a mis à disposition un plafond de coûts de 500'000 francs pour le travail de lobbying aux Etats-Unis. Ce montant peut être consulté depuis vendredi sur la plateforme sur les marchés publics Simap, indique le Sonntagsblick. Le montant ne doit pas obligatoirement être épuisé, selon une prise de position du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) au journal. En début de semaine, Tamedia avait déjà rendu public le fait que la Suisse avait mandaté l'un des cabinets de lobbying les plus puissants des Etats-Unis, Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Il n'est pas exclu que ce dernier s'engage dans des offensives contre les droits de douane américains à l'importation, selon le SonntagsBlick, sur la base du contrat avec la Confédération.

SONNTAGSBLICK: L'administration fédérale a fait l'acquisition de 125 vélos électriques pour ses collaborateurs, note le Sonntagsblick, dans le cadre du plan de mobilité du Conseil fédéral, qui souhaite une mobilité dans l'administration aussi neutre que possible sur le plan climatique d'ici 2030. Le nombre de voitures de service devrait également être réduit. Or, au cours des quatre dernières années, le nombre de véhicules de service est passé de 1480 à 1645.

SONNTAGSBLICK: Les compagnies aériennes Swiss et Easyjet critiquent l'augmentation des taxes du service de navigation aérienne Skyguide dans le Sonntagsblick. L'augmentation des coûts n'est pas en rapport avec la prestation fournie, selon Swiss, citée par le journal. Les taxes d'arrivée et de départ pour Zurich et Genève ont notamment augmenté de 24%. Easyjet a fait savoir que les taxes ont augmenté plus fortement que dans d'autres pays mais Skyguide rejette les cette comparaisons, selon le journal. La hausse des taxes est inévitable en raison des investissements exigés par la Confédération, selon Skyguide.