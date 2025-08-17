Les Républicains tentent de recruter des partisans jusqu'en Suisse

La probable mise sur le marché dans les deux prochaines années d'un vaccin thérapeutique à ARN messager susceptible d'améliorer grandement la lutte contre le mélanome, des révélations nouvelles sur le coup de fil du 31 juillet entre Karin Keller-Sutter et Donald Trump ainsi qu'une augmentation des salaires en 2026, malgré la crise des droits de douane américains font les titres de la presse dominicale.

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

LE MATIN DIMANCHE: Un vaccin thérapeutique à ARN messager suscite de grands espoirs contre le mélanome, cancer de la peau le plus mortel avec 3300 nouveaux cas annuels en Suisse. Développé par Moderna et testé avec l’immunothérapie Keytruda, il a réduit en 2023 de 65% le risque de récidive et de décès. «Cela pourrait être une révolution», souligne le Pr Olivier Michielin, chef de l’oncologie aux HUG, dans les colonnes du Matin Dimanche. Un vaste essai clinique doit confirmer ces résultats et vérifier d’éventuels effets indésirables. Une mise sur le marché pourrait intervenir d’ici deux ans. Conçu sur mesure, le vaccin entraîne une réaction immunitaire ciblée contre les mutations de chaque tumeur. Le Pr Michielin espère qu’il sera proposé un jour aussi pour des stades plus précoces, tout en rappelant que «la prévention reste la meilleure arme.»

NZZ AM SONNTAG: Malgré le conflit douanier, les entreprises suisses prévoient d’augmenter nettement les salaires l’année prochaine. C’est ce que révèle la nouvelle enquête salariale menée par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF Zurich auprès de 4500 entreprises, écrit la NZZ am Sonntag. Les entreprises entendent ainsi relever les salaires nominaux de 1,3 % en moyenne au cours des douze prochains mois. En tenant compte de l’inflation – récemment estimée à 0,5 % par le KOF –, la hausse réelle devrait s’élever à 0,8 %. Le secteur de la construction devrait enregistrer la plus forte progression, avec une augmentation attendue de 1,7 %. Les plus faibles améliorations sont anticipées dans le commerce (+0,9 %) ainsi que dans la santé et l’industrie manufacturière (+1 % chacune).

SONNTAGSBLICK: Le président américain Donald Trump a formulé des demandes financières directes à la présidente suisse Karin Keller-Sutter, lors de l'appel téléphonique du 31 juillet. M. Trump a évoqué les 600 milliards de dollars d’investissements de l’Union européenne, rapporte le SonntagsBlick qui s'appuie sur des sources bien informées. M. Trump a présenté ces sommes non pas comme des investissements, mais comme un cadeau, et demandé ce que la Suisse lui versait. Le président américain se serait également montré condescendant à l’égard de ses propres ministres. Contrairement à ce qui avait été initialement supposé, l’appel n’a pas été initié par Mme Keller-Sutter, mais par le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. Le porte-parole de la présidente de la Confédération n'a pas souhaité commenter l’affaire.

NZZ AM SONNTAG: Des représentants de l’économie demandent la fin de l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Le comité, initié par la faîtière Economiesuisse, soutient ainsi les projets correspondants du Conseil fédéral, écrit la NZZ am Sonntag. La prise de position écrite devrait être publiée encore en août. Parmi les plus de 200 signataires figure Suzanne Thoma, directrice du groupe industriel Sulzer. A l’époque où elle dirigeait l’énergéticien BKW, c'est elle qui avait procédé à la fermeture de la centrale de Mühleberg (BE). Selon elle, une réévaluation fondamentale de l’énergie nucléaire est aujourd’hui nécessaire.

SONNTAGSZEITUNG: L’équipe de campagne du président américain Donald Trump a envoyé, malgré une interdiction, des appels aux dons à des adresses e-mail suisses. Dans l’un de ces courriels, une «Trump Card» dorée était, par exemple, proposée. En cliquant sur le lien, les destinataires étaient redirigés vers la plateforme de financement WinRed du Parti républicain. Or, de tels appels de fonds ne sont pas autorisés, a rappelé la SonntagsZeitung en se référant à la Commission électorale fédérale américaine. La loi américaine interdit en effet les dons directs ou indirects d’étrangers à des candidats participant aux élections américaines. Les contributions à des organisations politiques sont également proscrites. Contactée par le journal, la plateforme WinRed n’a pas réagi.

NZZ AM SONNTAG: Les médiateurs peuvent-ils être appelés à témoigner dans un procès pénal? Un cas survenu à Zurich a révélé une lacune juridique à ce sujet, rapporte la NZZ am Sonntag. Fin juillet, le Ministère public zurichois a convoqué un médiateur comme témoin. Celui-ci s’y est opposé, invoquant le principe de confidentialité, qui constitue la base de toute médiation. Contrairement aux procédures civiles, le Code de procédure pénale ne prévoit pas explicitement de droit de refuser de témoigner pour les médiateurs, souligne le journal. Dans un premier temps, c’est le Ministère public qui devra trancher la question. Le médiateur a déjà annoncé qu’il était prêt à aller, si nécessaire, jusqu’au Tribunal fédéral.

SONNTAGSZEITUNG: Des doutes entourent deux projets suisses de compensation du CO2 au Ghana et en Thaïlande, rapporte la SonntagsZeitung. Selon des rapports commandés par la Confédération, l’efficacité réelle de ces projets pour compenser les émissions est incertaine. À Bangkok, l’introduction d’autobus électriques aurait probablement eu lieu même sans l’aide suisse. Par ailleurs, la production d’électricité du pays reste fortement polluante et les calculs de référence apparaissent fragiles. Au Ghana, un programme visant une culture du riz plus respectueuse du climat présente des lacunes en matière de mesures et de transparence. Le Département fédéral de l’environnement (DETEC) se réserve le droit de suspendre les projets qui ne respecteraient pas les standards élevés exigés et régulièrement contrôlés.

LE MATIN DIMANCHE: À Saxon (VS), un litige oppose la Commune à l’investisseur Paul Voutaz, propriétaire d'un site de cinq hectares laissé vacant par Nestlé Waters en 2021. M. Voutaz et son gérant Ronald Troillet ont saisi la justice pour abus d'autorité et contrainte, selon le Matin Dimanche. Par sa société Les Iles Saxon, il souhaite y accueillir des locataires pour générer jusqu’à 130'000 francs de loyers mensuels. Mais son projet reste bloqué: la révision du plan d’affectation réclamée pour diversifier les activités est gelée par la Commune. Selon MM. Voutaz et Troillet, l’Exécutif communal, dirigé par le président Christian Roth, conditionne toute avancée à la cession, pour un franc symbolique, d’une source située sur leurs parcelles. «C’est du chantage, on veut nous mettre en faillite pour récupérer les terrains à bas prix», accuse l'investisseur. Un procès-verbal d’une séance en novembre 2024 confirme cette exigence de la Commune. Les Iles Saxon dénoncent aussi «deux poids, deux mesures», pointant la présence de commerces et de restaurants dans des zones voisines théoriquement soumises aux mêmes règles. Interrogé, le président de commune répond laconiquement: «Nous appliquons notre règlement des constructions.»

SONNTAGSBLICK: Selon une étude basée sur un questionnaire envoyé à 80 familles, un encadrement insuffisant ou des problèmes dans l’école publique poussent les parents à inscrire leurs enfants dans une école privée. C’est ce qu’a déclaré Jasmin Näpfli, cheffe de l’étude à la Haute école spécialisée de Suisse du Nord‐Ouest qui a diligenté l'étude, au SonntagsBlick. Pour la première fois, cette étude a examiné la motivation derrière un changement d’école. Les parents interrogés ne choisissent ainsi pas une école privée par principe. L’étude empirique, encore non publiée, souligne que la stimulation de la curiosité pour l’apprentissage, une moindre pression sur la performance et des formes d’enseignement ouvertes sont d’autres critères importants pour les parents. Il n'est pas précisé dans l'article de quelles régions viennent les familles qui ont répondu au questionnaire.